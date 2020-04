Nu får danske patienter ny mulig corona-behandling som de første i verden

Forskere fra Aarhus er nu i gang med at teste, om et japansk lægemiddel mod halsbrand kan bruges til behandling af coronapatienter

Lørdag begyndte Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Herning som de første hospitaler i verden at give lægemidlet 'camostat mesylate' til indlagte coronapatienter.

Lægemidlet gives normalt mod halsbrand, men tidligere forsøg indikerer, at det kan vise sig at være effektivt til at behandle covid-19 med.

Det fortæller Mads Fuglsang Kjølby, der er læge på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Man har vist, at det her lægemiddel kan hæmme et bestemt enzym, der sidder i luftvejene, og som aktiverer coronavirus til at komme ind i cellerne. Lægemidlet blokerer det simpelthen, fortæller Mads Fuglsang Kjølby til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at lægemidlet også tidligere er testet på mus, hvor man havde inficeret dem med den type coronavirus, der gav sars. Medicinen viste sig at reducere dødeligheden betragteligt.

- Det er første gang i verden, at medicinen nu testes mod covid-19. Det er rigtig spændende, siger Mads Fuglsang Kjølby.

I alt vil 180 patienter fra hele landet deltage i forsøget, som er helt frivilligt. Patienterne vil få behandlingen i fem dage og vil blive fulgt i 30 dage, hvilket betyder, at man kan have et resultat forholdsvis hurtigt.

- Vi skal have et så hurtigt svar så muligt, så vi kan udbrede det til resten af verden, hvis det altså er effektivt, fortæller Mads Fuglsang Kjølby.

Der er også andre forsøg i gang med andre typer medicin andre steder i landet, blandt andet remdesivir og klorokin.

- Der er jo ikke nogen, der ved, hvilken medicin, der virker endnu. Nu handler det bare om, at vi hurtigst muligt skal komme i gang med det, der virker bedst, og det gør vi kun ved at teste så hurtigt som muligt, siger Mads Fuglsang Kjølby.