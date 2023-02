Nu får danskerne penge tilbage

Hvis du har søgt om en ekstra aflæsning af dit gasforbrug, kan du formentlig se frem til at få penge tilbage

Har du fået et stort beløb tilbage, så kontakt os på 1224

Tårnhøje gasregninger har været realiteten for mange det sidste lange stykke tid, men nu kan det være, at du kan se frem til et plaster på det blodrøde gassår.

Andel Energi fortæller, at cirka 205.000 kunder på landsplan har gjort brug af den frivillige ekstraaflæsning.

Og nu kan Andel Energi oplyse til Ekstra Bladet, at de er begyndt at overføre pengene til deres kunder.

Grønne tal på kontoen

Omkring 80.000 af de 205.000 kunder har søgt om den ekstraordinære opgørelse.

Samtidig har Evida oplyst, at de i gennemsnit tilbagebetaler 2.500 kroner til deres kunder. Men andre må stadig vente.

Har du ikke fået anmodet om den ekstra opgørelse, så får du din gasopgørelse som sædvanlig i maj eller juni.

Hvis man har opsagt sin gasforsyning, fordi man har skiftet varmekilde, så bliver der lavet en slutafregning fra Evida, når gasmåleren er taget ned. Tilbagebetalingen sker automatisk.

Forbruget er faldet

Der er tre grunde til, at der er blevet betalt for høje gasregninger. Gaspriserne er faldet, siden de toppede i august-september.

Opgørelserne bygger på den første aflæsning i foråret 2022.

Gaskunderne har sænket forbruget med 25-30 procent siden aflæsningen sidste forår.

