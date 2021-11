Nu får fire millioner danskere besked

Skattestyrelsen udsender de næste par dage fire millioner mails for at orientere om forskudsopgørelsen

Omkring fire millioner danskere vil i de kommende dage få en mail fra Skattestyrelsen.

Det sker for at minde danskerne om, at de skal huske at kontrollere deres oplysninger i forbindelse med åbningen af forskudsopgørelsen for 2022, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

De har tidligere oplevet, at nogle borgere er blevet i tvivl om, hvorvidt der kunne være tale om falske mails.

Men den er altså god nok:

- Det er altid godt at være skeptisk, når der uventet dukker en mail op, som ligner en besked fra Skattestyrelsen, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

- Men i dag og de kommende dage får godt fire millioner borgere mail fra os. Vi udsender de mange mails for at gøre opmærksom på forskudsopgørelsen og ad den vej hjælpe borgerne til løbende at betale den rigtige skat næste år, fortsætter han.

Det skal du huske

Kommer man alligevel i tvivl, om man er ved at blive udsat for forsøg på svindel, er der nogle huskeregler, man kan tage i brug:

Skattestyrelsen beder nemlig aldrig om privat information som for eksempel kontonummer, cpr-nummer eller kreditkortoplysninger.

Det gælder også, hvis man bliver kontaktet telefonisk eller på SMS.

- Vi oplever til tider, at nogen udgiver sig for at være Skattestyrelsen. Det er den form for bedrageri, vi prøver at undgå ved at vejlede borgerne om, hvad de skal være særligt opmærksomme på.

- Heldigvis er de fleste efterhånden gode til at spotte, når noget ser forkert ud. Men vil man være helt sikker, er mit bedste råd simpelt: Åben en browser, gå ind på skat.dk og log på via TastSelv. Her kan man både komme i kontakt med Skattestyrelsen og se sine skatteoplysninger, siger Jan Møller Mikkelsen.

De mange mails begynder at lande i folks digitale postkasse fra i dag og til 23. november. Det er kun borgere, som har oplyst deres mailadresser i TastSelv, der vil modtage en mail.

900.000 danskere fik sidste år et samlet skattesmæk på over syv milliarder kroner. Her er fem ting, du SKAL tjekke, når du kontrollerer din forskudsopgørelse (+).