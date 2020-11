Nu får København endelig en busterminal

Hvis du har prøvet at tage til landets hovedstad med bus før, har du formentlig oplevet den kaotiske trafiksituation ved ankomst i Ingerslevsgade ved DGI-byen i København.

I årevis er der råbt op om farlige kaos-lignende tilstande langs banestrækningen i Ingerslevsgade, hvor busserne skaber et sandt trafikkaos med af- og påstigning af buspassagerer med kufferter, der bliver sat af ved kantstenen ud til en af Københavns travle cykelstier.

Nu kommer løsningen endelig efter Transport- og Boligministeriet og Københavns kommune netop er blevet enige om en ny busterminals indretning, skriver Berlingske.

Danmarks hovedstad råder nemlig ikke over en busterminal, som man ellers kender det fra infrastrukturen i andre større danske byer som Odense og Aarhus, hvorfor busserne indtil nu er blevet henvist til Ingerslevsgade.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det har været med liv og lemmer på spil, når buspassagerer og cyklister er stødt sammen på det travle trafikknudepunkt. Foto: Privatfoto

Placering besluttet

Københavns nye busterminal kommer til at ligge ved Dybbølsbro Station, hvorfra det vil være let for passagererne at benytte den øvrige kollektive transport.

Der vil i alt blive anlagt 15 busholdepladser, hvortil der derudover vil blive etableret taxiholdepladser, kys og kør-zone, 200 cykelparkeringspladser, elevator til Dybbølsbro og handicapparkeringspladser.

Brugerne af den nye busterminal vil derudover blive forkælet med en kiosk, så der kan købes forplejning til busturen, samt et toilet.

Busterminalen estimeres til at koste 80,2 millioner kroner og finansieres med 20 millioner kroner fra staten og resten fra Københavns Kommune. Opførslen af den nye busterminal bliver påbegyndt i 2021, og terminalen forventes at stå klar i foråret 2023.

- I andre storbyer har man helt naturligt en busterminal, og det har vi aldrig rigtig haft i København. Det har været på bagsiden af tingene, at de her busser fik lov til at holde. I Ingerslevsgade er det kantstensparkering ud til en cykelsti, og da der er rigtig mange busser og rigtig mange passagerer, som skal af og på hele tiden, kan vi simpelthen ikke byde de nuværende forhold, siger Lars Weiss (S), overborgmester i København, til Berlingske.