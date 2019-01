Nu får saudiarabiske kvinder besked om skilsmisse via sms

En ny vedtægt i Saudi-Arabien skal sætte en stopper for, at kvinder bliver skilt uden deres viden

Saudiarabiske kvinder, der bliver skilt fra deres mand, får fremover en sms fra domstolene, der informerer dem om deres nye civilstatus.

Det skriver flere medier inklusiv CNN, Reuters og BBC.

Tiltaget sker for at sætte en stopper for, at mænd afslutter deres ægteskab uden lige at informere deres bedre halvdel om det først.

Domstolene begyndte det nye tiltag søndag 6. januar, og ifølge CNN skriver landets justitsminister, at det er et skridt i den rigtige retning mod at forbedre kvinders rettigheder og fremme den digitale transformation med flere tjenester.

I tekstbeskeden får kvinderne nummeret på deres skilsmisse-certifikat og navnet på den domstol, hvor kvinderne kan afhente dokumentation for deres skilsmisse.

Kan tjekke civilstatus på hjemmeside

Derudover har regeringen gjort det muligt for kvinder at tjekke justitsministeriets hjemmeside for at tjekke, hvorvidt de stadig er gift.

- I de fleste arabiske lande kan mænd uden videre lade sig skille fra deres kone, fortæller Suad Abu-Dayyeh fra menneskerettighedsgruppen Equal Rights til Reuters og uddyber:

- I det mindste ved kvinderne, om de er skilt eller ej. Det er et lille skridt, men det er dog et skridt i den rigtige retning, fortæller hun.

Selvom kvinderne nu ved, om de er skilt, så er det ikke ensbetydende med, at de har ret til underholdsbidrag eller forældremyndigheden over deres børn.

Vedtægten er en del af den Saudi-Arabiske regerings social- og økonomiske reform, der går under navnet Vision 2030, som også har givet kvinderne ret til igen at tage kørekort.

Stadig mange restriktioner

Det til trods er der stadig mange ting, som saudi-arabiske kvinder stadig ikke kan gøre uden tilladelse fra en mandlig formynder, som sædvanligvis enten er deres mand, far, bror eller søn.

De kan blandt andet ikke søge om pas, rejse udenlands, blive gift, åbne en bankkonto, starte en virksomhed eller forlade fængsel uden at spørge deres formynder om lov først.

- Formynder-systemet er et stort problem, og skal afskaffes. Det kontrollerer kvinderne i hvert eneste aspekt af deres liv. Systemet kvæler de saudiske kvinder, mener Suad Abu-Dayyeh.

Formynder-systemet er stærkt medvirkende til, at ligestillingen blandt mænd og kvinder i Saudi Arabien er blandt de mest ulige i hele mellemøsten.

Se også: Trodser Trump: Nu fordømmer Saudi-Arabien

Khashoggi og truede journalister kåret til årets person

Se også: Viborg-firma boykotter Saudi-Arabien