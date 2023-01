Nu falder mælkeprisen - men ikke for dig

Kurven er nu knækket på råvarebørsen i Europa, og mælke- og smørprisen falder derfor stødt.

Det skyldes, at forbrugerne bruger færre penge, når vi handler ind, skriver Finans.

Mælkeprisen falder dog først og fremmest for landmændene, og selvom det giver faldende priser i kølediskene, så betyder det ikke, at forbrugerne kommer til at kunne mærke prisfaldet lige nu.

Det fortæller Henning Otte Hansen, som er ekspert i fødevareøkonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

- Erfaringer fra tidligere 'prisbobler' er, at prisfaldet i supermarkederne er langsomme og mindre end prisstigningerne i starten af prisboblen. Vi som forbrugere skal derfor nok ikke glæde os for tidligt.

- Vi vil mærke det på et tidspunkt, men det kan tage tid. Især set i lyset af det relativt beskedne prisfald hos landmændene, siger han til Ekstra Bladet.

Fortsætter ikke

Faldet i mælkepriserne for landmændene har medført, at Arla for første gang i 15 måneder har måttet sænke betalingen til deres andelshavere.

7,4 øre pr. liter sænkes prisen med nu, hvilket betyder, at alle andelshavere, som leverer mælk, nu får færre penge for en levering.

Når Arla sænker deres betaling til landmændene, er det, for at de som virksomhed forbliver konkurrencedygtige på verdensplan, og derfor gavner prisfaldet også landmændene i længden, da de er medejere af Arla.

Det er først og fremmest landmændene, som mærke de faldene priser, da de får færre penge pr. liter. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Prisfaldet vil dog nok ikke fortsætte, mener Thomas Carstensen, direktør for råvarehandel hos Arla.

- Selv om efterspørgslen er under pres, er der ingen tegn på, at prisen på mejerivarer kommer til at falde voldsomt. Forklaringen er, at produktionen af mælk ser ud til fortsat at være vigende i Europa samt New Zealand og Australien, udtaler han til Finans.

Prisen kan eksplodere

For Arla er håbet, at Kina får løst deres coronaproblemer, så efterspørgslen på mejeriprodukter, og dermed også behovet for import, øges.

Det vil sende markedsprisen på mælk i vejret på globalt plan, hvilket er godt for Arla. Det vil dog imidlertid have konsekvenser for forbrugerne, siger Henning Otte Hansen.

- Det er muligt, at Kina vil åbne op, og det vil være en stor fordel for Arla, da det vil give højere priser til de danske landmænd. Samtidig vil det dog koste mere for de danske forbrugere.

Han tror dog ikke, at man skal forvente for meget af Kina.

- Kina er et meget ustabilt marked, så jeg ville ikke satse for meget på dette. Især med den seneste geopolitiske udvikling vil Kina næppe gøre sig afhængig af importerede mejeriprodukter.

