Nu falder straffen: Overvejer alle muligheder

Storbritannien har i sinde at fratage statsborgerskabet fra 19-årige Shamina Begum, der tidligere rejste til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat

En britisk teenager står nu måske til at miste sit statsborgerskab.

Den 19-årige krigsenke Shamima Begum forlod Storbritannien til fordel for Islamisk Stat i Syrien i 2015. Hun vil nu hverken længere leve og kæmpe for Islamisk Stat og vil derfor gerne vende hjem.

Men ifølge hendes advokat ønsker myndighederne at tage hendes statsborgerskab fra hende, skriver CNN og BBC.

'Familien er meget skuffede over indenrigsministeriets hensigt om at fratage Shamimas statsborgerskab', skriver advokaten Mohammed Akunjee på vegne af den 19-åriges familie på Twitter tirsdag og tilføjer:

'Overvejer alle juridiske muligheder for at udfordre denne beslutning'.

Statsborgerskab

Det britiske ministerium har ikke tænkt sig at kommentere Shamima Begums sag. Men en talsperson har uddybet og meldt ud, at de kan fratage et statsborgerskab, når det ikke gør den enkelte statsløs.

Så længe Shamima Begum har sit statsborgerskab, skal Storbritannien nemlig lukke hende ind i landet igen, så længe hun ikke har andre nationaliteter.

Om Shamima har mere end et statsborgerskab, er dog uklart.

Men sikkert er det, at hun i dag befinder sig i al-Hawl flygtningelejren i det nordøstlige Syrien med et barn, hun fødte søndag.

Hun har tidligere under den væbnede krig mistet to børn, der døde af sult. Hun er derfor bange for at miste sit tredje barn.

IS-Hustru

Da Shamima Begum ankom til Syrien for at tilslutte sig terrorgruppen, giftede hun sig med den hollandske IS-kriger Yago Riedijk.

Hun har tidligere forklaret, at hun mener, man skal have sympati med hende og hendes søn. Hun vidste ikke, hvad hun gik ind til, og hun gjorde ikke selv noget farligt.

Hun var dog bekendt med henrettelser, og hun fortryder ikke, at hun sluttede sig til Islamisk Stat, og hun vil ikke tage afstand fra deres forbrydelser mod menneskeheden i Syrien og Irak.

Men efter at være blevet beskyldt for spionage og tortureret af sine egne, ønsker hun nu at komme hjem til sine forældre i London.

De to veninder og jihad-brude, Kadiza Sultana og Amira Abase, fotograferet mens de stadigvæk var mønsterelever på Bethnal Green Academy i London. Det var før, de tilsluttede sig Islamisk Stat i 2015.

Shamima Begum tog til Syrien som 15-årig for at tilslutte sig Islamisk Stat. Hun fløj dertil sammen med to klassekammerater.

Den ene veninde Kadiza Sultana menes at være blevet slået ihjel i forbindelse med et luftangreb, hvor et hus blev sprunget i luften.

Den anden veninde Amira Abases skæbne er ukendt. Hun har tidligere været i kontakt med sin far, men det er efterhånden længe side. Faderen, Hussen Abase, ved kun, at hun giftede sig med en IS-kriger og sandsynligvis opholder sig i en af hos terrorgruppen i Syrien.