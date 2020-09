Nu falder trafikken igen

Trafikken er igen aftaget i hovedstadsområdet.

Det viser beregninger, som Vejdirektoratet har foretaget for Ekstra Bladet, efter myndighederne mandag i denne uge opfordrede flere til at arbejde hjemmefra.

På fire centrale strækninger kan Vejdirektoratet således se, at trafikken er faldet omkring fem procent siden udmeldingen. Det drejer sig om Køgebugt motorvejen, Holbæk motorvejen, Frederikssundsmotorvejen og Hillerød motorvejen.

- Det virker sandsynligt, at faldet hænger sammen med de seneste corona-tiltag med at få flere til at arbejde hjemmefra, siger Niels Moltved, projektleder, Vejdirektoratet:

- Det bliver spændende at følge udviklingen hen over den næste tid for at se, om tendens fortsætter.

Mandag præsenterede Sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med de øvrige sundhedsmyndigheder en række tiltag for at inddæmme smitten - herunder at lukke barer og restauranter ved midnat og en sænkelse af forsamlingsforbuddet til 50 personer, ligesom folk blev opfordret til at arbejde hjemmefra.

