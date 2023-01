Nu fjernes dødsforlystelse

Nu ryger den væk.

Nedrivningen af den rutsjebane, hvor en 14-årig pige i 2022 omkom i en ulykke, er gået i gang.

I sidste uge meldte direktør i Friheden Henrik Ragborg Olesen ud, at parken havde fået lov til at afmontere banen, og at arbejdet ville starte ugen efter.

Det arbejde er altså nu påbegyndt.

Foto: Øxenholt Foto

Erstattes af ny

Henrik Ragborg Olesen har tidligere fortalt Århus Stiftstidende, at man kommer til at afskrive ni millioner kroner i Tivoli Frihedens regnskab som følge af nedrivningen af rutsjebanen.

På Cobraens placering vil Tivoli Friheden i stedet opføre en ny rutsjebane. Den specifikke model er dog endnu ikke besluttet.

Stået stille siden ulykke

Dødsulykken 14. juli 2022 undersøges stadig af politiet og Teknologisk Institut. En endelig forklaring af hændelsen foreligger ikke endnu.

Foto: Øxenholt Foto

Cobraen, som er cirka 25 meter høj og kan køre op til 70 kilometer i timen, har ikke været i brug siden hændelsen.

En 13-årig dreng pådrog sig også håndskader i forbindelsen med ulykken, hvor de bageste to sæder af en vogn knækkede af vogntoget.

Tidligere ulykke

Cobraen var også i 2008 årsag til en ulykke i Tivoli Friheden, hvor fire personer kom til skade.

Efter ulykken i 2008 holdt Cobraen stille i knap et år. I stedet for at skrotte rutsjebanen valgte Tivoli Frihedens ledelse at få den repareret.

For nylig har Henrik Ragborg Olesen dog sagt, at han har fortrudt, at man ikke lukkede rutsjebanen efter den ulykke.