Nu flår de aviser ud af kiosken

Med ordene 'Vi må trykke videre' bliver dagens udgave af Hongkong-avisen Apple Daily revet ned af hylderne, efter avisens redaktionslokaler er blevet ransaget af politiet torsdag.

Ifølge BBC printer mediet dagligt 80.000 eksemplarer af avisen, men den seneste udgave er blevet trykt i et oplag på 500.000 for at imødekomme efterspørgslen.

Samtidig med ransagningen blev fem af mediets ledende redaktører - heriblandt chefredaktøren - anholdt. Chefredaktøren er sigtet efter Hongkongs nye kontroversielle lov om national sikkerhed.

En af de anholdte redaktører blev løsladt, efter en kaution blev betalt. Hun siger ifølge BBC, at hun er trist over anholdelserne og sigtelserne, men samtidig er hun stolt over, at avisens medarbejdere formåede at få en fysisk avis på gaden.

De anholdte chefer pryder forsiden af avisen. Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Kritik af magthavere

Apple Daily er kendt for sin kraftige kritik af det kinesiske styre.

Mediets ejer er milliardæren Jimmy Lai, og han har åbenmundet støttet de pro-demokratiske demonstrationer, der har spredt sig i landet.

Han er allerede fængslet, efter han deltog i en 'ulovlig forsamling' i 2019.

500 betjente

I alt deltog 500 betjente i den omfangsrige ransagning af Apple Dailys redaktion.

Politiet har ligeledes indfrosset kontanter på mediets konti for, hvad der svarer til 17 millioner kroner, mens de også konfiskerede computere og andet it-udstyr fra redaktionen.

Ransagningen blev af mediet selv livestreamet på Facebook, hvor man kunne se politiet i aktion.

Ifølge politiet har Apple Daily siden 2019 publiceret mindst 30 artikler, hvor man opfordrer til at andre lande indfører sanktioner mod Hongkong og fastlandet Kina. Noget, der er i strid med Hongkongs nye love om national sikkerhed.