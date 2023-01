Nu fortryder de: Thailand ophæver coronarestriktioner

Thailand har tilsyneladende fortrudt de coronarestriktioner, som de for nyligt oprettede for rejsende

Det var ikke længe, de thailandske myndigheder nåede at tjekke coronapas i lufthavnen.

Mandag har den thailandske sundhedsminister Anutin Charnvirakul nemlig været ude og sige, at de trækker coronarestriktionerne ved indrejse tilbage.

Det skriver Reuters.

Det sker, kun få dage efter at de ny indrejseregler i Thailand blev offentliggjort.

Her lød meldingen, at rejsende fremover skulle kunne dokumentere et afsluttet vaccinationsforløb eller smitte inden for det seneste halve år.

Beslutningen kom i kølvandet på, at Kina genåbnede deres grænser.

De nye regler skulle have været gældende fra mandag til i hvert fald slutningen af januar. Det oplyste Thailands Civile Luftfartsmyndighed (CAAT, red.) lørdag.

Men sådan skulle det altså ikke være alligevel.

Anutin Charnvirakul fortalte på pressemødet, hvor afskaffelsen af restriktionerne blev offentliggjort, at et 'bevis på vaccination' var blevet overflødigt, fordi der nu er tilstrækkelig global immunitet.

De rejsende, som ikke er vaccinerede, har også fri adgang til indrejse.

