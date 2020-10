Sundhedsstyrelsen fraråder at fejre halloween som normalt i år, da der kan være risiko for smittespredning ved udklædningsfester, og når man går fra dør til dør i jagten på slik.

Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

- Ved halloween og andre efterårsarrangementer bør I finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning.

Halloween løber af stablen 31. oktober. Sundhedsstyrelsen foreslår, at forældrene arrangerer en halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte.

Og i stedet for at gå fra dør til dør i jagten på slik bør man finde på en anden aktivitet.

Det kan for eksempel være udhuling af græskarhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre-værksted.

Hvis man absolut vil servere slik, anbefaler styrelsen, at det er pakket ind eller anrettet i portioner.

Anbefalingen om halloween er offentliggjort forud for efterårsferien i næste uge.

Her anbefaler styrelsen, at man er meget udendørs, hvis vejret er til det - og undgår store forsamlinger. Sådan lyder det fra Helene Probst, der er konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Vi står lige nu midt i en epidemi, hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. Også efterårsferien skal planlægges lidt anderledes, end vi er vant til, for at vi kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, mens vi holder ferie.

- Derfor kan det være en god idé at være sammen med de nærmeste, gøre nogle hyggelige ting hjemme som for eksempel puslespil eller kastanjedyr. Hvis vejret er til det, så vær udendørs, gå en tur i skoven, eller find et udendørs arrangement på det lokale museum, siger hun i en pressemeddelelse.