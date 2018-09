Nu hæver bank priserne: - Det bliver os uden penge, der skal betale for de riges ydelser

- Hvilke ydelser får man med 'Min hverdag', som man ikke fik før?

- Vi har udvidede åbningstider, gratis mobilbank og mulighed for gratis at hæve penge hos alle banker. Derudover får du nemme betalingsmetoder som Apple Pay og Nordea Wallet. Hvis man er ude at rejse, og man mister sit Dankort. Så kan vi med 'Min hverdag' udstede et Visa-kort på to minutter på din mobiltelefon. Det er helt gratis.

- Men er mange af de her ting ikke allerede gratis tilgængeligt?

- Det er ikke korrekt. Mange af de elementer, som 'Min hverdag' indeholder, er elementer, der har været priset hver for sig. De priser fjerner vi så nu. Det skal gøre det mere enkelt at forstå, hvad kunden betaler for. 'Min hverdag' koster 360 kroner om året for en del af vores kunder, og så er det er klart, at vi har nogle kunder med enten boliglån og opsparing samt unge. De skal selvfølgelig ikke betale for 'Min hverdag'.



- Hvorfor skal de ikke det?

- De ligger en masse forretninger, som vi tjener penge på i forvejen. Derfor synes vi, at det er fair, at de får den rabat. Og så er det klart, at vi har nogle kunder, som bruger banken udelukkende til daglig brug, og de har tidligere skulle betale for netbank og andre gebyrer. Dem fjerner vi, og lægger ydelserne over i 'Min hverdag'.

- Taler vi ikke om 180 kroner om året versus 360 kroner om året?

- Jo, det er rigtig. Vi har en basal indlånskonto til 180 kroner, hvor man får konto og hævekort, ikke andet. Den vil vi fortsat tilbyde.

- Så lige meget hvad du siger, bliver 'Min hverdag' vel dyrere for de kunder, end det har været tidligere?

- Nej, vi har en gruppe kunder, hvor det bliver billigere i forhold til den måde, de bruger banken på i dag. Så har vi en stor gruppe kunder, hvor det koster det samme, og så har vi en gruppe kunder, hvor det bliver dyrere.

Bliver billigere, hvis du ikke har dankort

- Hvem er det konkret, der får det billigere?

- Det er blandt andet den kundegruppe, som har valgt at være lidt mere fysiske med banken, altså forstået på den måde, at de ikke har haft, det vi kalder for e-hverdag, altså ikke har brugt banken digitalt.

- Men er der så ikke en lille gruppe mennesker, der kommer til at betale for, at I har noget for jeres fordelagtige kunder, som kan få 'Min hverdag' gratis?

- Altså det er jo klart, at der vil være en gruppe af kunder, som har haft én pris før, og kommer til at betale lidt mere i fremtiden.

Hvem skal betale?

- Flere har betalt 45 kroner i kvartalet, nu skal de betale 90 kroner i kvartalet - det er jo en ret stor forhøjning?

- Ja, men de kunder får jo så også muligheden for eksempelvis at hæve valuta gratis.

- Men der har jo aldrig været så få hævninger, som der er nu? Brugen af kontanter bliver mindre og mindre? Er det en reel ydelse at få?

- Det er rigtigt, at der ikke er så mange, der går ind i de fysiske kasser og hæver penge. Men vores pengeautomater har en pæn trafik.

- Hvilken gruppe er størst? Gruppen, hvor det bliver billigere, eller gruppen, hvor det bliver dyrere?

- Størstedelen af dem som får 'Min Hverdag', kommer til at betale det samme. Det, jeg kan sige, er, at vi går i nul. Men jeg kan ikke lige gå ned i hver enkelt gruppe. Det kan jeg ikke svare på lige her.