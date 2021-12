Nu hæver de priserne

Ikea Danmark er nu helt sikker. Priserne kommer til at stige

Der har været varslinger om prisstigninger hos den svenske møbelgigant Ikea, og det er nu blevet en realitet.

Ifølge Finans slipper de danske varehuse ikke udenom, og derfor stiger priserne også på mere end halvdelen af varesortimentet i Danmark som følge af forsyningskrisen.

- Globalt handler det om en prisstigning på cirka ni procent i gennemsnit med variationer på tværs af sortimentet og fra marked til marked. Prisjusteringen lokalt påvirkes ikke kun af råmaterialerne, men også af driftsomkostninger og omkostninger til transport på land, til søs og logistik generelt, siger en talsperson fra Ikea Danmark i en kommentar ifølge Finans.

Ved ikke hvor meget

Dog melder Ikea Danmark ikke noget ud om, hvor meget mere danskerne kommer til at betale.

Ligeledes melder historien heller ikke noget om, hvor længe prisstigningerne kommer til at vare.

Ifølge det britiske medie The Guardian har man allerede i flere lande hævet priserne på en række varer og i nogle tilfælde med helt op til 50 procent.

Et problem for mange

Forsyningskrisen har været en torn i øjet på flere brancher, hvor bestemte varer og essentielle komponenter har været nærmest umulige at få fat på.

Både bilbranchen og elektronikbranchen er ramt på grund af mangel på mikrochips.

Selvsamme forsyningsproblemer kan blandt andet mærkes af spilentusiaster, der gerne vil have fingre i den eftertragtede PS5.