- Nu har jeg mad til resten af året

I dag var julemanden klædt i gult og sort for omkring 3000 udsatte danskere.

Tre steder på tværs af landet kunne de fylde bæreposer med frisk frugt, grønt, brød, kød, kager og pålæg, da Netto juleaftens formiddag delte gratis mad ud.

- Det er mad, der ellers ville være blevet smidt ud, fordi det ikke kan holde sig over julens lukkedage, fortæller Braw Bakir, der er salgsdirektør i Netto.

- På den måde gør de os en tjeneste. Vi slipper for madspild, siger han og fortæller, at den helt utroligt store mængde mad er blevet kørt ind fra de butikker, der holder lukket over julen.

De mange mennesker, der stod i køen foran Netto, havde alle enten søgt om - eller fået udleveret - gratis mad. Foto: Kenneth Meyer

En time i kø

I butikken på Frederiksberg ved København strakte køen sig mellem 70 og 100 meter udenfor forretningen, og de hundredvis af glade mennesker ventede op til halvanden time på deres tur.

- Vi ventede lidt over en time, men det var helt okay, for de (Netto-medarbejdere, red.) kom ud med kaffe og kage til os i køen. Så det var faktisk hyggeligt at stå der, fortæller en mor, der sammen med sin voksne datter netop er kommet ud af Netto med poserne fyldte med økologiske grøntsager, som 'ellers er det, der hurtigt bliver skåret fra i en presset hverdag'.

Dele af butikken var spærret af. Så for eksempel alkohol, sodavand og konserves var ikke en del af den gratis overskudsmad. Foto: Kenneth Meyer.

Ved butiks-indgangen blev billetter, som de udsatte har søgt om, afleveret til en Netto-medarbejder. Retur fik de to store bæreposer, som kunne fyldes efter begær.

Udenfor gør Kenneth på 25 år status. Han er tilfreds med sin fangst, og han glæder sig til de næste dage, hvor han ikke skal bekymre sig om udgifter til mad. Foto: Kenneth Meyer.

Noget, der mætter

Tre af dem, der rev ned fra hylderne og proppede i poserne, var vennerne Muhammed på 19 år, Kenneth på 25 år og 26-årige Elias.

- Vi er primært gået efter grøntsager, kød og brød. Noget, der mætter, siger 25-årige Kenneth.

- Og noget, der smager godt. Selv om man er hjemløs, kan man jo godt sætte pris på ordentlig mad med god smag, lyder det fra Kenneth.

- Selv om man er hjemløs, kan man jo godt sætte pris på ordentlig mad med god smag, lyder det fra Kenneth. Foto: Kenneth Meyer.

De tre venner er boligløse, men 'bor' sammen på et herberg på Nørrebro i København, og derfor gør de to poser mad til dem hver, en kæmpe forskel.

- Jeg har faktisk mad til resten af året nu, siger 19-årige Muhammed.

- Skal I så lave en god middag i aften?

- Vi får julemad på herberget i aften. Så vi behøver ikke at tage hul på det før i morgen.