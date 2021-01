Nu igen: Men in Black varsler stor demonstration

Gruppen Men in Black har været under massiv kritik efter en demonstration i København, hvor et billede af en brændende Mette Frederiksen-dukke med et skilt, hvorpå der stod 'Hun må og skal aflives!', ramte alle danske medier.

Lørdag aften klokken 18.30 har protestgruppen så varslet demonstration i Aarhus midtby.

Corona-kritisk

Den mørkklædte mængde er en broget skare af mennesker, der er kritiske overfor regeringens restriktive coronalinje. Det er i hvert fald den officielle udmelding fra organisationen, der kalder sig Men In Black.

Udover den seneste demonstration 23. januar i København har 'Men in Black' også tidligere arrangeret demonstrationer i Aalborg og København. De er begge endt med optøjer og flere anholdelser.

Ruten for aftenens demonstration skulle være fra Rådhuspladsen ad Vester Allé til Prisme-krydset, Nørre Allé til Nørreport og herfra ad Havnegade/Dynkarken, før de rammer Sønder Allé. Dernæst hedder det Ny Banegårdsgade, M.P. Bruuns Gade og Ingerslevs Boulevard, indtil de rammer Frederiks Allé og igen slutter på Rådhuspladsen.

Politiet klar

Til demonstrationen på Rådhuspladsen 9. januar var der tusindvis af mennesker og massiv politi til stede. I dag forventes igen en større demonstration og meget politi.

- Vi har kigget på, hvad der er sket ved tidligere demonstrationer i København og Aalborg. Så vi er klar med et passende setup, som vil kunne varetage, hvis nogen bryder de fælles spilleregler, siger politiinspektør Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ekstra Bladet vil være til stede under aftenens demonstration og dække den live her på eb.dk.