Nu igen: Slagsmål bryder ud på McDonald's

Endnu en gang er et slagsmål på burgerrestauranten blevet filmet og delt online. Se det herunder

Opdatering: Slagsmålet skulle ifølge Daily Chronicle have fundet sted 3. juli 2018, men optagelserne er først blevet delt en måneds tid senere. Flere af de involverede parter er nu blevet identificeret. Det drejer sig om 24-årige JillianTucker og hendes 30-årige kæreste, Corey D. Campbell.

JillianTucker er ansat på fastfood-restauranten, men havde fri, da hun og en anden ansat røg i totterne på hinanden, hvilket fik Corey D. Campbell til at blande sig, trods det øvrige personales forsøg på at holde ham væk.

Baggrunden for slagsmålet var angiveligt en længerevarende strid mellem Tucker og den anden ansatte, hvis navn ikke er oplyst.

Både Tucker og Campbell er nu blevet sigtet for vold, oplyser chefpolitiinspektør ved Dekalb Police Bob Redel.

Støvet har dårligt nok lagt efter det sidste virale McDonald's-slagsmål, før et nyt nu ser dagens lys.

De nyeste af slagsen skulle ifølge Metro have fundet sted i weekenden i den amerikanske by Dekalb, Illinois, og endnu en gang er det to kvinder, der ryger i totterne på hinanden. Denne gang er der dog også en mand, der forsøger at blande sig.

Optagelsen starter midt inde i slåskampen, så det vides derfor ikke hvad der udløste balladen, der fandt sted på begge sider af skranken, og involverede både kunder og ansatte. Det vides heller ikke om ordensmagten blev tilkaldt.

