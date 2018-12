Nu jubler de over lavere betaling: - Folk var ude efter os

Det vakte stor utilfredshed blandt både kunder og chauffører, da flere taxaselskaber op til jul og nytår hævede priserne på både starttakst og på kilometerprisen for en køretur.

Nu har selskaberne taget kritikken til efterretning og har sænket priserne igen, til stor lettelse for de københavnske chauffører.

Kunderne var vrede over at skulle betale skyhøje summer for selv korte ture, mens chaufførerne var frustrerede over, at kunderne udeblev, og at bilerne derfor måtte holde stille.

- De nye takster er noget lort, for folk fravælger os og tager den offentlige transport i stedet. De bliver simpelthen forskrækkede, når de ser, hvor høje priserne er, lød det blandt andet fra den 49-årige chauffør Mefail Ramadani, da Ekstra Bladet mødte ham foran Hovedbanegården 2. juledag.

Taxilov skruede priserne op

Årsagen til stigningerne var en ændring af taxiloven, der trådte i kraft 1. januar 2018, som gør det muligt for taxiselskaberne at skrue på priserne op til 135 kroner for en starttakst og 25,5 kroner per kilometer.

Denne mulighed benyttede selskaberne sig så af, og de hævede således priserne i juledagene, 31. december og 1. januar.

Taxi 4x27 hævede priserne mest, så starttaksten lå på 135 kroner, og kilometerprisen på 25,5 kroner. Også hos Taxa 4x35 blev det noget dyrere at køre taxi, idet starttaksten blev hævet til 85 kroner, mens prisen per kilometer ligeledes blev sat op til 25,5.

Selskaber dropper amok-priser

Nu har begge selskaber taget kritikken til efterretning og har valgt at sætte priserne ned igen nytårsaften og 1. januar.

Hos Taxa 4x35, som fortrinsvis kører i København, har man valgt helt at droppe prisstigningerne i nytåret.

'I julen har vi hos TAXA 4x35 kørt med særlige takster – set i forhold til vores største konkurrenter lå vi prismæssigt i midten, men priserne var stadig for høje. Vi har læst, lyttet og taget kritikken om de høje julepriser til os. Nu dropper vi nytårstaksten og kører på normal weekend/helligdagstakst den 31. december og 1. januar. TAXA 4x35 er igen det billigste af de tre største taxiselskaber i København og omegn,' skriver selskabet på Facebook.

Chauffører og kunder er enige: Priserne var for høje

Taxa 4x35's beslutning om at fjerne de særlige takster 31. december og 1. januar vakte begejstring blandt selskabets chauffører, da Ekstra Bladet mødte dem foran Københavns Lufthavn.

Ekrem Karatas, 40 år. Foto: Jonas Olufson

Ekrem Karatas, 40 år

- Jeg synes, det er fint, at de har trukket det tilbage, for priserne var for høje. Jeg synes bare, de skulle have sat dem op med måske 30 kroner, fordi vi kører med folk, der er fulde og på narko. Derfor synes jeg, vi burde få noget ekstra for risikoen, siger han og tilføjer:

- Der var en hetz mod chaufførerne, men vi prøver jo bare at tjene vores løn. Folk var ude efter os, selvom de godt vidste, at det var dyrt. Jeg skulle egentlig ikke have kørt nytårsdag, men nu gør jeg det alligevel, fordi jeg ved, at jeg ikke får bank, griner han.

Aurengzeb Akhtar, 54 år. Foto: Jonas Olufson

Aurengzeb Akhtar, 54 år

- Vi er glade for det, for vi mistede mange kunder i juledagene. Selvfølgelig er folk fulde nytårsaften, men det er lige meget, synes jeg, for jeg har kørt i 28 år nu. Men jeg skal heller ikke køre i morgen, siger han.

Cilal Kysier, 31 år. Foto: Jonas Olufson

Cilal Kysier, 31 år

- Jeg synes, det var en god beslutning, for priserne var alt for høje. Jeg skal køre nytårsdag, så jeg er rigtig glad for, at priserne er blevet sænket igen. Jeg ved ikke, hvordan det bliver, men jeg håber, der kommer flere kunder i butikken. I juledagene stod det meget, meget stille. Normalt kan lave omkring 30 ture på en juleaften, men i år kørte jeg kun seks. Det var helt vanvittigt, siger han.

