Nu kåres verdens bedste restaurant - Danmark er favorit

Listen på verdens 50 bedste restauranter offentliggøres her til eftermiddag i Singapore, og du kan følge kåringen live herunder. Uddelingen er udskudt tre kvarter, men forventes at begynde 15.30

Danmark har en god mulighed for at løbe med førstepladsen, når restauranternes verdensrangliste, 'World's 50 Best Restaurants' her til eftermiddag dansk tid offentliggøres i Singapore.

Det bliver nemlig med stor sandsynlighed den danske restaurant Noma, der løber med en af topplaceringerne.

Det vurderer redaktør på Den Danske Spiseguide og tidligere dommer ved netop World’s 50 Best Restaurants Bent Christensen i hvert fald.

- Dem, som jeg har talt med, og som mener at have viden om det, har nævnt for mig, at Noma har rigtig gode chancer for at tage prisen i år, siger Bent Christensen og tilføjer:

- Den satsning, som de har kastet sig ud i, gør, at Noma arbejder mere i tidens ånd, og da deres kreativitet på ingen måde er blevet formindsket, så vil jeg mene, at de helt klart vil komme i top-3, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis de bliver nummer ét.

Noma er fire gange tidligere blevet kåret som verdens bedste restaurant. Den seneste topplacering blev dog givet til køkkenchef René Redzepi og resten af holdet i 2014. De øvrige gange var i 2010, 2011 og 2012.

Siden blev det til et par sekundære placeringer, og i 2018 var Noma end ikke med i konkurrencen på grund af en midlertidig lukning.

Men en lukning og flytning til Refshaleøen i København er ikke gået ud over kreativiteten i køkkenet på den hæderkronede restaurant – tværtimod, mener Lars Hinnerskov Eriksen, der er kommunikationschef hos Food Organisation of Denmark.

- Jeg synes, at det nye Noma er bedre end nogensinde og tager madoplevelsen til et niveau, der vækker glæde og følelser, og så kan man håbe på, at det bliver honoreret.

Foruden Noma er også den danske Michelin-restaurant Geranium, der ligger på hjørnet af Parken på Østerbro, og som sidste år opnåede en 19. plads, med i opløbet.

- Det er de to mest markante danske restauranter, der gennem flere år har domineret den interesse, der er i udlandet. De er meget forskellige men performer på et niveau, som er meget højt.

En høj placering på listen vil uden tvivl medføre en god portion prestige, men reelt set har det ikke den store betydning i en dansk kontekst, mener Lars Hinnerskov Eriksen.

- Det er en fantastisk måde at profilere den danske restaurantscene på, fordi det driver folk mod dem og de andre restauranter i byen, men man skal ikke tage det for mere, end hvad det er.

- Man kan se på tidligere vindere, at dem, der har fået en høj placering siger, at det har fået folk til at strømme til på en måde, som det ikke har gjort før. Det kan give en større omsætning, men i det danske tilfælde handler det nok lige så meget om prestige.