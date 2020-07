Nu kan alarmcentralen få adgang til dit kamera under udrykning

Med adgang til et mobilkamera på ulykkesstedet kan beredskabet ankomme mere forberedte. Men tiltaget giver en række etiske overvejelser

Når du ringer 112 for at anmelde en brand eller en anden ulykke, kan du fremover blive spurgt om du kan filme på stedet.

Hovedstadens Beredskab har nemlig lanceret en nyt tiltag, hvor de kan få adgang til liveoptagelser fra din telefons kamera:

Du får tilsendt et link på din smartphone, og trykker du accepter, åbner dit kamera og beredskabet kan følge med på en skærm på alarmcentralen, mens I taler sammen.

- Det kan gøre os klogere på, hvad der sker på stedet, siger Tim Ole Simonsen, operationschef i Hovedstadens Beredskab, til TV 2 Lorry.

- Et billede siger mere end tusind ord

Idéen om at livestreame er hentet i udlandet, og Hovedstadens Beresskab er indtil videre er den eneste danske alarmcentral med denne mulighed.

Tiltaget er blevet afprøvet i nogle måneder, men er nu gået i luften, så det kan bruges døgnet rundt. Det har lang række fordele:

- Ved mistanke om brand eller ulykke rykker vi altid ud, men der er forskel på, hvor meget vi iværksætter, forklarer Tim Ole Simonsen.

Og når borgere deler deres video med beredskabet, er beslutningsgrundlaget langt bedre.

- Det kan gøre en afgørende forskel for, om vi rammer plet, siger Tim Ole Simonsen.

- Man kan opleve situationer meget forskelligt. Så et billede siger mere end tusind ord.

Videoen kan også sendes ud til køretøjerne undervejs i udrykningen, så de kan forberede sig taktisk på, hvad de kommer frem til.

Ikke alt bør filmes

Muligheden for at sende live er dog ikke hensigtsmæssig i alle tilfælde.

Kan det ikke være farligt at bede folk om at blive ved en brand for eksempel?

- Jo, normalt beder vi folk om at gå væk fra hændelsen. Det at filme skal selvfølgelig ikke udgøre en risiko, understreger Tim Ole Simonsen.

- Og et godt billede kan sagtens være langt væk fra.

Man er også klar over, at det at filme en brand eller ulykke kan vække harme hos andre forbipasserende. Og eksempelvis ved ulykker med tilskadekomne kan etikken tale imod en liveoptagelse, lyder det fra operationschefen.

Det er alarmoperatøren, som tager imod 112-opkald, der træffer beslutning om, hvornår det giver mening at bede folk om at hive kameraet frem.

I disse tilfælde vil der stå en tekst på deres telefonskærm: "Jeg filmer til 112 København", som de kan vise omgivelserne.

Når telefonforbindelsen er afbrudt, kan Hovedstadens Beredskab ikke længere få adgang til dit kamera, forsikrer Tim Ole Simonsen. Han regner med, at beredskaber fremover kommer til at benytte sig af liveoptagelser et par gange i døgnet.