Nu kan de se målstregen: Vild modtagelse venter danskere

ANTIGUA (Ekstra Bladet): 'Sidste selfie. Vi har talt om, at oplevelsen her for altid kommer til at binde os sammen som mennesker og heldigvis som rigtig gode venner.'

Sådan lyder teksten, der ledsager billedet herunder. Det er sendt via Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsøs sattelitudstyr i den båd, de i snart syv uger har kæmpet for at ro tværs over Atlanterhavet.

Ordene mere end antyder, at Antigua er meget tæt på for radio- og tv-værten og premierløjtnanten. Onsdag formiddag forventes de i havn i Antiguas maritime centrum, English Habour.

Og får de samme modtagelse som alle andre både, der har krydset målstregen i dette års Talisker Whisky Atlantic Challenge, er der god grund til at rive til i årene de sidste nautiske mil.

- Når vi spørger roerne, om de vil gøre det igen, tøver de lidt over det med de 5000 kilometer over Atlanterhavet, men de siger allesammen, at for den halve time, vi lige har fået her (modtagelsen, red.), der vil de gøre det igen, fortæller Carsten Heron Olsen, der ejer løbet og over et år bruger måneder på at forberede hold, sende dem af sted fra spanske La Gomera og byde dem velkommen til Antigua.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

I indslaget øverst afslører han, præcist hvad der venter radioværten, soldaten og de tilsammen altså 'rigtig gode venner' - noget de ikke selv ved.

Uvidende om er de også, at ikke bare den nærmeste familie, men også venner og deres børn er rejst den lange vej til Antigua for at tage imod deres personlige helte.

Og nej, det gør ikke noget, at vi skriver det her, for godt nok er Mads og Lasse undervejs i kontakt med os og omverdenen, men læse nyheder er der hverken tilstrækkelig forbindelse eller fokus til.

Danskerne når ifølge de nuværende prognoser målstregen i løbet af onsdagen, og Ekstra Bladet dækker selvfølgelig ankomsten.

