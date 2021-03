Nu kan du bestille dine indefrosne feriepenge

Det er nu muligt at anmode om at få udbetalt sine feriepenge på borger.dk

Der er nu åbnet for, at du på borger.dk kan logge ind og bestille dine resterende indefrosne feriepenge.

Hvis du vælger at bestille dine feriepenge, vil du inden for 10 dage få udbetalt beløbet på din NemKonto. Du vil også inden for 10 dage få et brev i Digital Post, hvor du kan se, hvordan dit beløb er blevet beregnet.

Allerede nu bliver man på borger.dk advaret om, at man kan opleve lang ventetid, fordi mange danskere forsøger at logge ind.

I en bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det, at danskerne kan ansøge om at få udbetalt feriepenge mellem 29. marts og 31. maj i år. Men her, fem dage før fristen, er der altså åbnet for, at du nu kan bestille dine penge.

Pressemøde 12.30

Finansminister Nicolai Wammen (S) har indkaldt til pressemøde om netop de indefrosne feriepenge og landets økonomi i forbindelse med den nye genåbningsaftale.

Pressemødet finder sted klokken 12.30 onsdag, oplyste Finansministeriet tidligere i dag i en pressemeddelelse.

Udover finansministeren deltager skatteminister Morten Bødskov (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

