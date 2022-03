Nu kan du blive uddannet i lykke

Et nyt studie på et amerikansk universitet vækker opsigt

Pandemier afløses af krig, og truslen om uoverskuelige klimakatastrofer hænger over hovedet på alle verdens borgere. Denne dystre tid kan måske få mange til at spejde efter lykkeligere tider. Men der er måske håb forude.

På et universitet i New Jersey, USA, kan man fra efteråret nemlig ligefrem uddanne sig i lykke. Master of Arts Happiness Studies er en helt ny uddannelse, som man fra næste semester kan erhverve sig for 17.700 dollars, svarende til knap 120.000 kroner. Det skriver Fox News.

Baseret på videnskab

På studiet vil man 'udforske konsekvenserne af lykke for individer, arbejdspladsen og vores bredere samfund', hedder det i beskrivelsen.

- Uddannelsen er designet til ledere, der er engageret i personlig, interpersonel, organisatorisk og samfundsmæssig lykke.

- Med udgangspunkt i videnskab og forskning, vil de studere lykke og modstandsdygtighed for at få bedre indflydelse på en lang række områder, siger Bruce Murphy, der er leder af universitet i Hackettstown, New Jersey.

Hårdt brug for det

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med det amerikanske Happiness Studies Academy, og her er man meget tilfreds med, at der nu er udviklet en egentlig uddannelse i lykke.

- Vi er meget begejstrede for, at man fra Centenary University har taget springet og gjort lykke til et akademisk felt. Det er der virkelig hårdt brug for i vores verden, siger Ben-Shahar, der er en af stifterne bag Happiness Studies Academy.