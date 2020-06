Nu kan du downloade ny smitte-app

'smitte|stop' hedder Danmarks nye corona-app. Her får du besked, hvis der er smittede i nærheden af, hvor du selv befinder dig

Torsdag formiddag har ældre- og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkaldt til pressemøde.

Her vil han fortælle om en ny smitte-app, som skal hjælpe danskerne til at få overblik over den nuværende coronasituation. Men allerede nu kan man hente appen til sin telefon.

'smitte|stop' hedder den nye app, som regeringen altså senere torsdag vil lancere. Appen fortæller dig blandt andet, om der er folk tæt på dig, som er smittet med coronavirus.

'Hvis du er testet positiv, kan du frivilligt dele din status i appen ved at navigere til startsiden og trykke 'er du testet positiv?'. Andre brugere kan ikke se, hvem du er. Efter du har delt, vil andre brugere få besked om, at de har været tæt på en, der har covid-19', lyder det i appens beskrivelse.

Men netop overvågningen af danskernes færden har fået massiv kritik af 300 forskere, der er bange for konsekvenserne ved lanceringen af regeringens app.

'En overvågning af samfundet uden fortilfælde', advarer de danske forskere eksempelvis.

Lancering af smitteopsporingsappen 'smitte|stop' sker torsdag klokken 09.30 i Det Kongelige Biblioteks Have.

