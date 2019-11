Nu kan du få risalamande som is hos McDonald's

Der skal ikke være nogen tvivl om, at fastfood-kæden McDondald's fejrer de danske juletraditioner.

Derfor har de da også valgt at blande den danske opfindelse risalamande med klassikeren Sundae fra McDondald's.

Det er blevet til en Sundae Deluxe Is à l’amande.

'Der er selvfølgelig en del ikoniske produkter på vores menu, når vi er McDonald’s. Derudover udvikler vi løbende danske produkter i tråd med danskernes præferencer og ønsker. For mig er det ikke jul uden risalamande, og sådan er der mange danskere, der har det. Man kan få traditionel ris ala mande mange steder. Når vi lancerer en udgave, er det selvfølgelig med et McDonaldsk glimt i øjet. Vi håber, at vi med vores kolde take på alle danskeres yndlingsjuledessert kan gøre vores til, at så mange som muligt kommer i julestemning', skriver Marie Halmø Hürdum, der er marketingdirektør, McDonald’s Danmark i en mail til Ekstra Bladet.

Isdesserten bliver dog uden ris, men med vaniljesoftice.

På toppen har kæden valgt at bruge kirsebær, hakkedemandler og flødeskum.

Det er allerede muligt at købe den nye dessert på torsdag, og den vil være at finde hos den dansker version af kæden frem til 20. januar.