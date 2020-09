Nu kan du få udbetalt dine indefrosne feriepenge

- Der bliver mulighed for at bestille sine feriepenge fra nu af, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

For at udbetale dine penge, skal du logge ind på borger.dk, hvor du skal logge ind med dit Nem-ID.

Her vil du få vist det beløb, du har mulighed for at udbetale, og så har du mulighed for at trykke 'bestil'.

Herefter skal du ikke foretage dig mere, da pengene automatisk vil blive udbetalt til din konto.

Log ind senere

Beskæftigelsesministeriet foreslår, at du logger ind i de sene eller meget tidlige timer på dagen, så du undgår at logge ind, når trafikken er størst.

Beslutningen om at give danskerne mulighed for at udbetale pengene nu kommer efter en god periode på arbejdsmarkedet, lyder det.

- Det går den rigtige vej på arbejdsmarkedet. Antallet af jobs stiger, og ledigheden falder, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på pressemødet i Beskæftigelsesministeriet.

