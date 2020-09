Nu kan du købe din egen ø

Hvis du har drømt om at eje dit eget sommerhus, hvor der for alvor er langt til naboen, så har du chancen nu.

Den lille ø Masnedø Kalv ved Sydsjælland er nemlig blevet sat til salg, og det er kun muligt at komme hen til øen med båd.

Prisen for øen er 10 millioner, og så får man øens areal på 23.254 kvadratmeter plus et sommerhus på 78 kvadratmeter med i købet.

Foto: Lützau

Ikke hverdagskost

Hos ejendomsmægleren Lützau, der står for salget, er man spændt på, hvordan det vil gå med det usædvanlige salg.

- Det er super spændende, for det er jo ikke hverdagskost, at der kommer en ø til salg i Danmark. Så vi er spændt på at se, hvordan interessen bliver for den, siger ejendomsmægler Mick Damm.

Han fortæller, at man ikke forventer at blive bestormet med interesserede køber, fordi der er tale om en speciel sag.

- Det er for de lidt mere kræsne købere, som måske har noget specielt i tankerne, og som er interesseret i beliggenheden og de muligheder, der er, siger han.

Hus fra 1950

Af salgsopstillingen for øen fremgår det, at det blandt andet er muligt at fiske ørreder og hornfisk fra kysten, og at der er rent og klart badevand, som man kan hoppe i fra enten strand eller badebro.

Fra øen er der også udsigt til Storstrømsbroen. Foto: Lützau

Selve sommerhuset er en norsk bjælkehytte fra 1950, hvor der er ni sovepladser. Ifølge opstillingen er det, hvis man ønsker det, muligt at bygge nyt hus på det eksisterende fundament.

Det er muligt at komme til øen på 10-15 minutter fra Masnedsund Havn eller på to minutter fra en nærmere havneplads.