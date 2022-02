Nu kan du læse Taylor Swift på uni

Elever har mulighed for at studere Taylor Swift på campus i New York

Over 25 millioner månedlige lyttere på Spotify, 198 millioner følgere på Instagram og én af de bedste musikere i nyere tid.

Amerikanske Taylor Swift er en sand verdensstjerne, og hun beundres mange steder på kloden - men nok mest i hjemlandet.

For på New York Universitetets Clive Davis Institute of Recorded Music har elever nu mulighed for at få Taylor Swift på skemaet.

Det skriver amerikanske Variety.

Formålet med kurset er at få en indsigt i Swifts karriere og hendes kulturelle indflydelse i samfundet.

Det første kursus nogensinde om den amerikanske superstjerne startede 26. januar og løber frem til 9. marts. Kurset har en lang venteliste, hvor massevis af elever står i kø til at studere Swift.

- Studerende vil udvikle en forståelse for Taylor Swift som en kreativ musikentreprenør. Eleverne vil lære at dekonstruere den måde, hendes kreativitet og sangskrivning har gjort hende til en varig tilstedeværelse i en hurtigt udviklende musikindustri, lyder ét af kursets formål.

Hovedpersonen er blevet inviteret til at tale til klassen, men i skrivende stund ventes der svar for denne anmodning.