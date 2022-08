Nu kan du overvåge dine børn på Snapchat

Det er nu muligt for forældre at følge med i, hvem deres børn snakker med på Snapchat

Det populære sociale medie Snapchat har tirsdag lanceret en ny mulighed på platformen kaldet 'Family Center', der tillader, at forældre kan overvåge, hvem deres børn snakker med på mediet. De kan dog ikke se indholdet af samtalerne.

- Det er den rigtige tilgang til at styrke sikkerheden og velværen, mens vi stadig beskytter privatlivet og autonomien, fortæller Jeremy Voss, head og messaging i moderselskabet Snap Inc.

Platformens nye egenskab kræver dog børnenes accept.

For at følge med i børnenes venskaber på mediet, skal forældre nemlig invitere dem til Family Center. Hvis børnene godkender invitationen, kan forældrene følge med i deres vennelister, hvem de har skrevet med i de seneste syv dage, og de kan anonymt rapportere brugere, der bekymrer dem.

Flere funktioner

Snap fortæller, at de i de kommende måneder planlægger at lancere flere funktioner, der skal være en service for forældre, heriblandt muligheden for, at forældre kan få notifikationer, når deres børn rapporterer brugere.

Et andet populært medie, Instagram, lancerede tilbage i marts 2022 lignende tiltag. Her kan forældre og deres børn også koble sig op på et 'Family Center', hvor forældrene får tilladelse til at se, hvem børnene følger, og hvor meget tid de bruger på platformen.