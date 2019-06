Nu kan du spille dansker i populært computerspil

Det populære computerspil 'Rainbow Six Siege' udgav natten til tirsdag en ny, stor opdatering kaldet 'Phantom Sight.' I opdateringen kom der blandt andet to nye personer, man kan spille som - en af dem er dansk.

Den nye spilkarakter går under navnet 'Nøkk.' Hun er en dansk kvindelig jægersoldat med den evne, at hun ikke kan ses på overvågningskameraer - hvilket gør hende til en perfekt lejemorder, der kan snige sig op på intetanende modstandere.

Derfor er det nok ikke så underligt, at hun har fået navnet Nøkk. En Nøkk - eller nøkken - kommer fra skandinavisk folketro. Nøkken er et overnaturligt væsen, der kan tage form som både dyr og mennesker. Nøkken forsøger, i følge mytologien, at lokke folk til åer for efterfølgende at drukne dem.

Fjerde mest populære spil

Det er som nævnt i det populære spil 'Rainbow Six Siege,' at du kan spille en dansk jægersoldat.

Rainbow Six Siege det fjerde mest spillede spil på platformen Steam, hvor de til dagligt har cirka 64.000, der konstant spiller spillet.

Spillet er et skydespil, der set udefra kan ligne det kendte Counter Strike. Forskellen er dog, at i Rainbow Six Siege spiller du personer - kaldet operators - der allesammen har nogle unikke evner, og kommer fra forskellige militære verden over. Der er i alt 48 karakterer i spillet. De kommer fra Tyskland, USA, Frankrig, England, Japan, Italien, Brasilien, Polen, Sydkorea, Australien, Rusland, Canada, Marokko, Spanien og nu fra Danmark - der i øvrigt er det første skandinaviske land repræsenteret i spillet.

Jægersoldat fra Sønderborg

Der er også skrevet en biografi om Nøkk. I den står der blandt andet, at hun startede sin militære karriere i Sønderborg og efterfølgende blev en del af Hærens Officerskole, hvorefter hun blev Jægersoldat.

Hun har været udstationeret i både Irak og Afghanistan, hvor hun har opereret bag fjendens linje.

Hendes sande identitet må dog holdes skjult af hensyn til sin familie.

Du kan læse mere om den danske spilkarakter på udvikleren Ubisofts hjemmeside.

