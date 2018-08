Nu kan du tabe dig med piller uden at få hjerte-problemer

For første gang nogensinde er der fundet en medicin mod fedme, som ikke giver øget risiko for hjerteproblemer

Et nyt amerikansk studie viser, at vi for første gang har en pille, som kan hjælpe folk med vægttab, uden at det forøger ens risiko for at få hjerteproblemer.

En milepæl for patienters sikkerhed som måske vil være med til at afhjælpe den fedme-epidemi, vi ser i verden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Belviq kan blandt andet give bivirkninger som hovedpine, kvalme og træthed. Foto: AP

Medicinen Belviq er blevet solgt i USA siden 2013, og er det første af flere nye vægttabspræparater, som har afsluttet en længere hjertesikkerheds-undersøgelse. Præparatet skulle ikke forårsage nogle skadelige bivirkninger i forhold til hjertet og bliver derfor nu anbefalet af de amerikanske myndigheder.

En god udvikling, mener en læge ved Brigham Kvindehospital i Boston, Erin Bohula.

- Patienter og deres læger har af gode grunde været nervøse for at benytte sig af medicin til at behandle fedme. Medicinen har en historie for at give seriøse komplikationer. Men nu viser dette studie overbevisende, at Belviq ikke er farligt for hjertet, siger læge Erin Bohula til AP.

Præparatet kan også købes i Danmark. Belviq kan blandt andet give bivirkninger som hovedpine, kvalme og træthed.