Nu kan du tilmelde dig restvacciner i København

Ventelisten er for borgere, der har fået en invitation til vaccination i eBoks eller med brev

Nu kan du tilmelde dig en venteliste for at få restvacciner i København.

Ventelisten skal erstatte den nuværende ordning ordning, hvor overskydende vacciner bliver kørt fra vaccinationscentrene til akuthospitalerne.

Det skriver migogkbh.

Borgere, der har fået en invitation til vaccination i eBoks eller med brev, vil fra torsdag 25. marts kunne gå på Region Hovedstaden hjemmeside og skrive sig på en venteliste.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse, hvor du også kan tilmelde dig ventelisten.

Hver dag bliver der oprettet en ny liste, og hvis man vil i betragtning til en overskydende vaccine, skal man melde sig til listen inden kl. 13.30 på dagen.

For at komme i betragtning til en af de overskydende vacciner skal man kunne være ved vaccinationsstedet inden for 30 minutter.

Region Sydanmark, Midtjylland og Nordjylland har allerede ordningen, og nu har Region Hovedstaden altså også tilsluttet sig ordningen.