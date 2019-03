Nu kan du tjekke din årsopgørelse

Får du et kæmpe skattesmæk, eller skal du have et stort beløb tilbage? Skriv gerne en sms til 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk

Nu er ventetiden forbi.

Skattestyrelsen - der bekræfter historien - har endnu en gang åbnet op for sidste års årsopgørelse før tid, og det betyder, at spændingen for 4,6 millioner danskere nu kan udløses i stedet for på mandag, som det egentlig var meningen.

Spørgsmålet, der besvares på årsopgørelsen, er naturligvis, om man skal have penge tilbage eller punge ud med et større beløb til skattefar.

Det er allerede nu muligt for 4,6 millioner borgere at se årsopgørelsen for 2018. Frem til den officielle åbning på mandag testes systemerne. En køfunktion sikrer, at systemerne kan håndtere den store interesse. Læs mere i PM: https://t.co/LlGzrVG3r3 #årsopgørelsen2018 #skatdk — Skattefar (@Skattefar) March 8, 2019

Her er tidspunktet du kan tjekke din årsopgørelse

Ikke sort eller hvidt

Langt størstedelen af danskerne vil blive mødt af et grønt tal øverst på årsopgørelsen, hvilket betyder, at man skal have penge tilbage.

Det er dog vigtigt at huske, at man ikke bare skal læne sig tilbage og som udgangspunkt acceptere resultatet af Skattestyrelsens årsopgørelse. For der er masser af beløb i de forskellige felter, som måske skal ændres. Og dermed kan din restgæld eller dit restbeløb godt blive et helt andet, end det der i første omgang er opgjort.

Her er de vigtigste datoer i forbindelse med skat Januar 2019

I januar modtager Skattestyrelsen oplysninger fra arbejdsgiver, banker og andre relevante, der har noget med vores privatøkonomi at gøre. Februar 2019

Oplysningerne samles, og Skattestyrelsen laver sine beregninger. 11. marts 2019

Eller rettere: Senest 11. marts. Årsopgørelsen er klar, og vi kan se dem online på Skattestyrelsens hjemmeside. Senest 5. april 2019

De borgere, der er fritaget fra digital post, kan se frem til at modtage opgørelserne på papir. De bliver nemlig sendt ud denne dag. 1. maj 2019

Så er det sidste chance for at rette i den udsendte årsopgørelse. 1. juli 2019

Sidste dato man kan udfylde det, der tidligere hed den udvidede selvangivelse. Nu hedder det oplysningsskemaet. Samtidig er det sidste frist for at indbetale restskat, uden at der kommer renter på. Vis mere Luk

Det er ikke mindre end 15 procent af befolkningen - eller cirka 700.000 personer - som har et eller andet, der skal ændres i Skattestyrelsens foreløbige opgørelse.

Derfor er det vigtigt, at alle løber den igennem for at være sikker på, at alt er, som det skal være.

Årsopgørelse og selvangivelse - hvad er hvad? Hvad er en årsopgørelse: Årsopgørelsen modtages, når Skat har alle de oplysninger, de skal bruge. Hvad er en selvangivelse: Selvangivelsen modtages, når Skat mangler oplysninger eller mangler oplysninger fra ens ægtefælle. Hvem skal bruge udvidet selvangivelse: En stor gruppe skatteydere er af Skat blevet tvunget over i årsopgørelses-modellen, hvor de tidligere havde udvidet selvangivelse, fordi de har forældre-lejligheder, ejer K/S anparter, har en mindre virksomhed – eventuelt som bibeskæftigelse. Vis mere Luk

Din årsopgørelse er klar – weekenden er en testperiode, så systemet kan være ustabilt. Vi sidder klar til at svare på generelle spørgsmål på Facebook og her på Twitter fra i morgen tidlig klokken 9. Du kan også chatte med os på https://t.co/5JDhCEtuat. #årsopgørelsen2018 #skatdk pic.twitter.com/SUWOCAQySA — Skattefar (@Skattefar) March 8, 2019

Får du et kæmpe skattesmæk, eller skal du have et stort beløb tilbage? Skriv gerne en sms til 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk