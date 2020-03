Nu kan du tjekke om du skal have penge tilbage i skat

Skattestyrelsen er klar til at teste systemerne, og cirka 4,6 millioner borgere kan derfor nu se deres årsopgørelse for 2019

Officielt er årsopgørelsen klar mandag den 9. marts, men Skattestyrelsen er i gang med at teste systemerne, og derfor har borgerne nu via skat.dk adgang til at se deres årsopgørelse for 2019.

Fakta: Din årsopgørelse - Årsopgørelsen gør status over 2019. Den viser, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. - 4,6 millioner danskere får adgang til deres årsopgørelser d. 9 marts. - Overskydende skat vil blive udbetalt fra 3. april til danskernes NemKonto. - Ca. 15 procent ændrer i sin årsopgørelse. - Årsopgørelsen bliver udregnet på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger. - Fra 1995 har danskerne kunne indberette til Skat over internettet - Ifølge revisionshuset PwC er de største faldgruber i årsopgørelsen kørselsfradraget, barne- og underholdsbidrag, håndværkerfradraget og tab på aktier. Kilder: Skattestyrelsen og PwC. Vis mere Luk

- Vi er klar til at teste systemerne, og det vil vi gerne dele med alle de danskere, der gerne vil se deres årsopgørelse.

- Mens vi tester og justerer systemerne, vil man dog kunne opleve ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang, hvis man prøver at logge på TastSelv fra udlandet, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen og har ansvaret for årsopgørelsen, i en pressemeddelelse.

Historisk set får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat.

For den sidste fjerdedels vedkommende gælder det, at regnskabet enten går op, eller at de skal betale penge tilbage.