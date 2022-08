Nu kan man igen bade ved strande i Aarhus

Op til weekenden frarådede Aarhus Kommune al badning ved både Bellevue Strand, Tålfor Strand ved Skæring og Skudstrup Strandpark.

Det skete, fordi målinger viste for højt niveau af bakterier. Nu er niveauet tilbage på det normale, og der er altså igen mulighed for en strandtur - hvis vejret ellers tillader det.

De forhøjede værdier er ikke usædvanligt efter et kraftigt regnvejr, som det der var mandag i uge 30, da prøverne blev taget. Det fortæller biolog Annemette Sørensen, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Som standard skal vi måle badevandskvalitet hele sommeren. Det betyder, at vi 10 gange i løbet af badeperioden på tre måneder tager prøver. Det kører efter et skema, og tilfældigvis faldt prøverne sammen med det større regnvejr, og det gav altså forhøjede værdier flere steder, forklarer hun.

Særligt i sommerperioden er det ikke usædvanligt, at vandkvaliteten kan lide, når regnvejret sætter ind. Det gælder specielt for de bynære strande.

- Når man er inde i bynære områder og steder med mange veje og trafik i nærheden, så er der en risiko. Der sætter sig meget på de her flader, og når der er længere tid mellem regnskyl, så kan det gemme på en del, når der kommer meget regn, siger Annemette Sørensen.

Det er ifølge hende svært at sige noget generelt om, hvor og hvor ofte, man kan forvente det sker.

- Det er svært at svare på. Der er mange tilfældigheder i det. Det kan være meget forskelligt, hvordan regnen falder på strækninger langs kysten, og der er mange andre ting, der spiller ind.

Man kan dog godt konkludere, at der generelt er større risiko for bakterier i badevandet efter større regnskyl. Derfor har Annemette Sørensen også et råd til badeglade aarhusianere og andre strandgæster langs bugten.

- Når det regner meget eller lige har regnet meget i bynære områder, så vent lidt med at bade. Tag ud til de strande, som ligger ude på landet.