Nu kan man selv betale for en coronavaccine

Fra tirsdag er det muligt at købe sig til et boosterstik mod covid-19 for et par hundrede kroner for alle dem, der er raske og under 50 år og dermed ikke er omfattet af det gratis tilbud i det offentlige.

Der kan være mange grunde til at blive vaccineret som selvbetaler, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

Nogle skal ud at rejse i vinter og orker ikke at ligge i sengen på feriestedet, mens andre tidligere har oplevet, at de nemt smittes og denne vinter vil nedsætte risikoen.

- Det kan også være personer, der har et job med mere smitte, for eksempel hvis de arbejder i en børneinstitution, siger Søren Riis Paludan.

Det gratis tilbud gælder, udover de plus 50-årige, personer med en række sygdomme, for eksempel diabetespatienter og lunge- og hjertesyge.

Men ikke alle med sygdomme er omfattet.

Annonce:

- Når man laver sådan nogle kriterier, kan de blive lidt rigide, og derfor er der nu mulighed for, at den enkelte selv kan træffe sin beslutning, siger Søren Riis Paludan.

De første doser af covid-vaccinerne til egenbetaling leveres fra Statens Serum Institut til vaccinationsstederne den 15. november.

Kan købes flere steder

I første omgang er det 200.000 doser af Pfizers vaccine og 200.000 doser af Modernas vaccine. Begge er opdateret til at modstå nye varianter af coronavirusset, oplyser Sundhedsministeriet.

- Begge vacciner er godkendte variantopdaterede BA.1-vacciner, som Sundhedsstyrelsen vurderer, er effektive vacciner, lyder det i en pressemeddelelse.

Vaccinerne kan herefter købes af interesserede borgere hos de apoteker, praktiserende læger, private vaccinationssteder med videre, der har valgt at tilslutte sig ordningen.

Det gælder blandt andet for omkring 100 apoteker fordelt i hele landet, oplyser Tina Andersen, specialkonsulent og farmaceut i Apovac, der er apotekernes vaccinationsselskab.

Annonce:

På nogle apoteker skal man bestille tid til vaccinationen, mens man andre steder kan komme ind fra gaden og få sit stik. Det koster 229 kroner.

Hvor stor interessen vil være, har apotekerne svært ved at vurdere på nuværende tidspunkt, siger Tina Andersen.

- Men det vil nok blandt andet afhænge af, hvordan smitten udvikler sig i den kommende tid, siger hun.

Apotekerne har desuden lavet firmaaftaler med virksomheder, som i lighed med influenzavaccinen tilbyder deres ansatte at få et stik i arbejdstiden.

- Det kan være virksomheder, hvor de ansatte rejser meget, siger Tina Andersen.

Hos Danske Lægers Vaccinations Service koster en covid-vaccine 225 kroner, mens prisen kan variere hos de praktiserende læger.

Hvis man ikke tidligere er blevet vaccineret mod covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at man får 1. og 2. stik mod sygdommen.

Boostervaccination er nødvendig, da virkningen aftager over tid, men det er altså kun personer i særlig risiko for alvorlig sygdom, der får tilbuddet gratis dette efterår.