Nu kan seks sygehuse tage imod coronasmittede personer

Sundhedsstyrelsen udvider nu kriterierne for, hvornår man skal mistænke coronavirus hos syge patienter.

Samtidig udvider man antallet af sygehuse, som kan modtage coronasmittede danskere, fra to til seks.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Endnu er der ikke konstateret personer med coronavirus i Danmark.

Men antallet af smittede er de seneste dage steget markant i lande som Italien, Sydkorea og Iran.

Sundhedsstyrelsen mener på den baggrund, at der er moderat risiko for, at vi vil se tilfælde af coronavirus på dansk grund.

Når det gælder en mere udbredt smitte herhjemme, er risikoen ifølge styrelsen dog lav.

- Vi vurderer dog fortsat, at der kun er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og der er lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret, fremgår det af pressemeddelelsen.

Som det er nu, kan patienter, som mistænkes for at være smittet med coronavirus, modtages i isolation på Aarhus Universitetshospital og på sygehuset i Hvidovre.

Men nu er fire andre sygehuse også blevet godkendt til at modtage patienter.

- Vi har et rigtig godt beredskab i Danmark, og det inddrager vi nu i endnu højere grad, så flere sygehuse og afdelinger deltager i det.

- Derfor har de fået retningslinjer, så de er forberedte på opgaven, siger direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen.

Af den opdaterede vejledning for håndtering af coronavirus fremgår en liste over lande, hvor der sker en aktiv smittespredning.

Det er - ud over Kina - Italien, Iran, Sydkorea, Japan, Hong Kong og Singapore.

Coronavirus har kostet cirka 2700 mennesker livet, heraf hovedparten i Hubei-provinsen i Kina, der anses for at være virussets epicenter.

Flere end 80.000 mennesker er på globalt plan smittet med virusset. Men der er også registret 27.000 personer, der er helbredt.