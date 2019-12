Nu kan små børn få serveret veganer-mad i dagsinstitutioner

I Københavns Kommune kan forældre nu sende deres børn i daginstitution med en vegansk madpakke. Daginstitutionen kan også selv servere veganske retter.

Det har Børne- og Ungdomsforvaltningen vedtaget, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Jeg er rigtig glad for at konstatere, at forvaltningen har lyttet, så vi nu er sluppet af med de her rigide regler, siger Niko Grünfeld, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for Alternativet, i pressemeddelelsen.

- Det giver selvfølgelig ikke mening, at man skal have en lægeerklæring for at kunne give sit barn en vegansk madpakke med, for det er selvsagt ikke en sygdom at leve vegansk.

'Skandaløst'

Også Dansk Vegetarisk Forening er begejstrede.

- Det er glædeligt, og det er på tide, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i foreningen, til Ekstra Bladet.

Dansk Vegetarisk Forening har længe presset på for at få ophævet reglerne for vegansk mad i københavnske daginstitutioner. Indtil nu har vuggestuer og børnehaver i kommunen nemlig ikke måttet servere vegansk mad for børnene.

Ligeledes skulle forældre udfylde en ansøgningsblanket og skaffe en lægeerklæring, før de fik lov til at give deres børn vegansk mad med i madpakken.

Regler, som ifølge foreningen har medført, at mange veganske børnefamilier er kommet i klemme.

- Vi synes, det er skandaløst, at forældre har skullet udsættes for det her, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Kravene er bortfaldet som led i kommunens nye mad- og måltidsstrategi, der skal styrke dens indsats for bæredygtige måltider og gøre det nemmere at spise klimavenligt og sundt i institutionerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke vegansk kost til spæd- og småbørn. Foto: Martin Lehmann

Imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers ikke vegansk kost til spæd- og småbørn, fordi det ifølge dem kan gøre det 'meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår'.

Derfor er Jens-Kristian Lütken (V), næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget, imod regelændringen. Han oplyser, at Venstre vil tage beslutningen op i Børne- og Ungdomsudvalget.

- Som forælder må man finde sig i, at når barnet er i daginstitution, kan de ikke få vegansk mad. De kan få vegetarisk mad. Men vegansk mad, som er det mest ekstreme, den slags ønsker vil vi ikke honorere, siger han til Ekstra Bladet

- Bør det ikke være forældrenes valg, hvad deres børn spiser?

- Det er det også inden for hjemmets fire vægge. Men når børnene er i en daginstitution, er det kommunen, som har ansvaret for dem. Og så synes jeg ikke, at kommunen kan tage ansvar for at servere vegansk mad, siger Jens-Kristian Lütken.

- Medmindre man med 100 procents sikkerhed ved, hvordan man håndterer det, risikerer man at hæmme børnenes vækst. Så man bør være varsom.

- Men kunne en daginstitution netop ikke være et sted, som kunne håndtere det, så børnene får den korrekte næring?

- Jo, man kan jo altid uddanne folk, så de kan det ene og det andet. Men det synes jeg bare ikke er kommunens opgave, siger Jens-Kristian Lütken.

Danmark bagud

Ifølge Dansk Vegetarisk Forenings Rune-Christoffer Dragsdahl er Danmark bagud i forhold til sine skandinaviske nabolande, når det gælder grønne kostanbefalinger til børn.

- Vi venter på, at den danske sundhedsstyrelse når hen, hvor vores nabolande er, når det gælder anbefalinger for vegansk kost.

- Bør daginstitutionerne have ansvaret for at servere vegansk kost, som de er sikre på giver børnene den korrekte næring?

- Københavns Kommune har jo ikke bestemt, at institutionerne skal servere vegansk. De har kun vedtaget, at institutionerne selv må tage stilling til, om de er i stand til at tilbyde det, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

- Så jeg antager, at de institutioner, som vælger at gøre det, gør det med glæde, og fordi de har kompetencerne til det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Niko Grünfeld. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline.