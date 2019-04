Nu kan sol og vind klare sig selv

Store solcelleanlæg og vindmøller breder sig ud over markerne eller skyder i vejret rundt omkring i landet helt uden de offentlige tilskud, som før var motoren i den vedvarende energi.

Tøjkoncernen Bestseller vil bygge landets største solcellepark på 125 megawatt uden tilskud. Vestas opfører den første helt støttefrie vindmøllepark i Hirtshals.

Sol- og vindenergi er på få år blevet så god en investering, at investorer nu kører løs uden at vente på de tidligere støttekroner.

Det jyske elnetselskabet N1 har lige nu gang i syv ansøgninger om nettilslutning for større solcelle- og vindmølleparker på 12-60 megawatt, der forventes i drift i 2019-2020.

Også andre elnetselskaber oplever et boom, som lægger pres på deres tekniske sagsbehandling.

- Vi har set en kraftig udvikling i en årrække især på vind, men solen er også kommet kraftigt med, og vi ser større og stadigt mere konkurrencedygtige anlæg.

- Når et pensionsselskab stiller med pengene, så går det hurtigt ud over stepperne, siger seniorspecialist Frits Krejberg fra N1.

Elnetselskaberne er forpligtede til at tilslutte de sol- og vindanlæg, der godkendes af kommunerne.

- Mens det var nemmere at følge med vindmøllerne, som tog betydeligt længere tid i planlægningen, så går det rigtigt stærkt med solcellerne, som kan køre igennem planprocessen på et halvt års tid.

- Så vi er blevet mere pressede, siger han.

Kristian Tilsted er teknisk chef i Thy-Mors Energi Elnet, som er på vej med to store solcelleanlæg på 50-55 og 30-40 megawatt.

- Men der kommer også nye udfordringer med borgermodstand. Nogle presser på for at komme til at bygge, mens andre ikke er så glade for sol- og vindanlæg i nærheden, siger han.

Branchechef Kristine Grunnet fra Dansk Energi genkender presset på kommuner og elnetselskaber.

- Solcellerne er kommet så langt ned i pris, så vi ser større aktører øjne en forretning i store energianlæg.

- Samtidig kommer der øget fokus på den lokale opbakning eller modstand til sol- og vindanlæg. Det er den største udfordring lige nu, siger hun.