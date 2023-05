Nu klapper fælden for brillekæde

Det er aldrig rigtig sjovt at betale regninger. Især ikke, når der kommer rykkergebyrer oveni.

Det erfarede en kunde hos Synoptik.

Dog syntes hun ikke, at det var retmæssigt af Synoptik at opkræve rykkergebyrer. Derfor anmeldte hun kæden for ulovlig opkrævning, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Ubetalte regninger

Kunden havde tegnet et brilleabonnement, hvor hun skulle afdrage med 420 kroner hver måned, hvilket hun langt fra gjorde.

'Efter 22 måneder, hvor kunden havde foretaget enkelte betalinger, skyldte kunden cirka 7.500 kroner til brillekæden for udestående abonnementsbetalinger og rykkergebyrer,' skriver Forbrugerombudsmanden.

Derfor sendte Synoptik rykkere ud til kunden, men på ulovlig vis.

Brud på reglerne

Kunden blev opkrævet rykkergebyrer for lidt over 1500 kroner, mens hun havde et brilleabonnement hos Synoptik.

Brillekæden sendte blandt andet 28 gebyropkrævninger på enten 5,5 kroner eller 105,5 kroner i abonnementperioden.

Opkrævningerne var en del af 'opkrævede betalingsgebyrer', og det er her fejlen ligger.

Rykkerne blev som regel faktureret på samme dato, hvor forfaldsdato var på tre sammenhængende dage. Men hvis man skal følge reglerne må man ikke opkræve rykkeregebyrer mere end tre gange på maksimalt 100 kroner per rykker.

Penge tilbage

'Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var der tale om én varig restance i rentelovens forstand, fordi kunden på intet tidspunkt har betalt alle de månedlige abonnementsbetalinger, som hun skyldte.'

'Renteloven sætter grænser for, hvor mange gange en virksomhed må kræve gebyrer for at rykke for betaling af samme restance hos en kunde. Reglerne har til formål på den ene side at dække virksomheders rimelige inddrivelsesomkostninger og på den anden side sikre, at inddrivelse ikke bliver en indtjeningskilde i sig selv,' siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard.

Forbrugerombudsmanden har anmodet Synoptik om at tilbagebetale de ulovligt opkrævede gebyrer til kvinden, men også til kædens øvrige og tidligere kunder.