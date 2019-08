Nu kommer der flere jyder i uniform: - Fysisk kontakt er ikke fremmed for mig

'Kontakt til indsatte i strafafdelingen er forbudt', står der på et skilt, der hænger på et hegn foran en af de mange bygninger, der udgør det gamle kvindefængsel Møgelkær ved Horsens.

Men fangerne er flyttet ud af cellerne, mens 44 studerende på den nye, jyske udgave af uddannelsen til fængselsbetjent er rykket ind.

28-årige Kathrine fra Struer er en af de håbefulde elever, der iførte sig den blå uniform i mandags.

Som tidligere bedemand er hun vant til lidt af hvert, og ligesom med de fleste ting i livet tager hun udfordringerne i sin nye branche med et smil.

- Der er bare meget fokus på det negative, men jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge det til. Det er kun en lille del af det her job, mener hun, mens hun gestikulerer, så man ikke er et sekund i tvivl om, at hun mener hvert et ord.

- Det ligger ikke til mig at fokusere på det negative, men jeg har da tænkt over, at man bare er udsat på en anden måde som kvinde, fordi kvinder er fysisk underlegne. Så det er med at have talegaverne i orden, så man undgår den slags situationer, siger Kathrine.

- Ikke grøn til selvforsvar

Skulle hun alligevel havne i en potentielt truende situation, når hun om nogle uger starter i praktik i Nr. Snede Fængsel, kan hun trods sit feminine ydre klare mere end de fleste.

- Jeg har været på ungdomslandsholdet i judo, så jeg kan da en solid benlås, hvis det skal være, griner hun og trækker lidt i land på beskedent vestjysk.

- Ej, det er et par daw siden, så det er nok lidt rustent nu.

Sådan bliver du fængselsbetjent Det tager tre år at blive fængselsbetjent. I løbet af den tid skal du både gå i skole og være i praktik i et fængsel. Du skal leve op til både personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav for at blive optaget. Du får SU, når du er på skole, og løn under dit praktikforløb. Den ligger på mellem 20.000 og 21.000 kroner om måneden plus tillæg. Du kan tage uddannelsen i Birkerød på Sjælland og i Møgelkær i Jylland. Kriminalforsorgen optager nye hvert kvartal. Næste ansøgningsfrist er fredag 9./8. inden midnat. Kilde: Kriminalforsorgen og UddannelsesGuiden

I dag er judoen på konkurrenceplan lagt på hylden, men hun dyrker stadig kampsport og underviser børn i jui-jitsu.

- Sådan noget med fysisk kontakt er ikke fremmed for mig, hvis jeg for eksempel kommer i en situation, hvor jeg skal holde en fast, og jeg er ikke grøn i forhold til selvforsvar, forklarer hun.

Stærk psyke

Den 28-årige skibonit mener dog ikke det bliver nødvendigt i langt de fleste situationer.

- Jeg er god til at møde mennesker, der hvor de er. Og så kommer man langt med situationsfornemmelse. Jeg tror, at måden, man møder mennesker på, kommer tilbage til en selv. Jeg smiler altid og er imødekommende, jeg synes jo også selv, det er træls, hvis jeg bliver mødt af sådan et surt hoved.

Kathrine startede sammen med 43 andre på uddannelsen til fængselsbetjent i Møgelkær mandag. Foto: Anders Brohus

Samtidig ved hun fra jobbet som bedemand, at hun har en stærk psyke.

- I mit tidligere job har jeg også stået i mange situationer, som var hårde mentalt. Jeg ved, at jeg kan håndtere det, når jeg bliver presset, eller det er udfordrende psykisk, siger hun.

- I begge job er det vigtigt, at man kan være professionel. Jeg er ikke privat-Kathrine, når jeg er på arbejde. Mine følelser og holdninger er ikke relevante.

Glad for at blive i Jylland

Selvom det gav mening for hende at være bedemand, har hun aldrig været i tvivl om, at hun skulle i uniform, hvis hun en dag skulle noget andet.

- Kriminalforsorgen og politiet er jobs, der altid har tiltalt mig - vel egentlig siden jeg var barn.

Hun har halvanden times kørsel til Møgelkær, men alligevel er hun glad for, at hun ikke skulle helt til Birkerød, som indtil nu har været det eneste sted, man kunne blive fængselsbetjent.

- Det er selvfølgelig en fordel, at jeg kan komme hjem til min familie hver dag, forklarer hun.

- Det, der tiltaler mig, det er at arbejde med folk, og at dagen er uforudsigelig. Det er ikke lige så trivielt som at stå på en byggeplads, siger Kenneth, 33, der før var murer, om arbejdet som fængselsbetjent. Foto: Tim Kildeborg Jensen

33-årige Kenneth fra Brande havde den ikke den mulighed, da han startede for to et halvt år siden.

- Det var selvfølgelig irriterende at skulle helt til Birkerød. Nu har jeg familie, så det har været lidt træls at skulle væk fra dem så længe ad gangen, fortæller han.

Ligesom Kathrine har Kenneth også skiftet karrierevej som voksen.

- Der skulle ske noget nyt, og det skulle være enten politi, Falck eller fængsel, og så kom jeg ind her først. Det, der tiltaler mig, det er at arbejde med folk, og at dagen er uforudsigelig. Det er ikke lige så trivielt som at stå på en byggeplads, forklarer Kenneth, der før var murer.

Ikke bange for at gå på arbejde

I dag er han i praktik i Sdr. Omme Fængsel, og selvom arbejdsdagen for det meste forløber stille og roligt, har han prøvet at blive truet og kaldt grimme ting.

- Hvis en indsat er frustreret over at have fået afslag på prøveløsladelse og det er mig, der kommer med beskeden, så kan jeg da godt blive kaldt en idiot eller spasser, fortæller han.

Uddannelseschef vil have endnu flere jyske fængselsbetjente Anne Bunimowicz, der er uddannelsechef i Kriminalforsorgen er begejstret for den nye uddannelse i Jylland. - Det er fantastisk, at man nu har muligheden for at tage uddannelsen på begge sider af sundet, for mange har måske haft interessen for at blive fængselsbetjent, men har måske haft svært ved at få det til at hænge sammen med at være afsted på de tre måneders skoleophold i Birkerød, siger hun. Det har fået bunken med ansøgninger til at vokse. - Vi har haft et rekordhøjt antal ansøgere. Interessen har simpelthen været overvældende. Der er startet to klasser i mandags, og vi havde regnet med at kunne åbne med en enkelt klasse, fortæller hun. Men uanset hvor stor bunken er, kan den altid blive større, for det er ikke alle, der klarer sig gennem nåleøjet. - Det er ikke fordi, vi mangler ansøgere, men jobbet kræver, at vi får de rigtige ind fra starten. Derfor har vi også et lavt frafald på skoledelen. Jeg tror, det er vigtigt at sige åbent, at det er et krævende job. Derfor har vi også en omfattende rekrutteringsproces, siger hun og uddyber, hvad der især gør jobbet krævende. - Vi arbejder med mennesker i krise. Mennesker er ikke særligt forudsigelige, og det er jobbet heller ikke. Det handler ikke kun om at håndtere udadreagerende adfærd. Når man arbejder i et følelsesmæssigt belastende miljø, handler det også om at håndtere, når den indsatte har fået sin dom og den er på ti år, eller når man skal sige til et lille barn, at besøgstiden er slut og far skal tilbage til cellen. Der er mangel på fængselsbetjente, og de 44 mænd og kvinder, der startede i Møgelkær mandag, er kun starten. - Vi har fået mange nye opgaver samtidig med en markant stigning i antallet af indsatte, og vi mangler derfor hænder. Men vi har vendt kurven nu, og det er skolen i Jylland en del af, forklarer uddannelseschefen. Derfor er hun også ude med snøren efter egnede kandidater. Men hvis du er blevet tændt på et liv i uniform, skal være hurtig og sende en ansøgning senest fredag 9./8. inden midnat, fortæller hun. - Hvis du tænker, du er i god form og er klar til at starte allerede i oktober, så kører vi en lynproces, så du kommer igennem hele rekrutteringsforløbet inden, lover hun.

Alligevel er det ikke noget, der får ham til at synes mindre godt om jobbet.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er bange for at gå på arbejde. På to et halvt år har der kun været to gange, hvor jeg virkelig er blevet truet rigtigt meget. Der bliver taget rigtigt godt hånd om det, hvis der er sket noget. Der er debriefing, hvor man får en snak med dem, og så tager vi kolleger også godt hånd om hinanden, siger han.

Om få måneder er han færdig med uddannelsen, og han har et godt råd til Kathrine og de andre nye.

- Stik en finger i jorden, og kom ind i faget. Ingen kender rigtigt til det, før man er kommer inden for murene.

Af hensyn til Kenneth og Kathrines sikkerhed optræder de kun med fornavn. Deres fulde navne er redaktionen bekendt.