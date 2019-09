Nu kommer der HELT nye regler i Monopoly

Selvom der i den virkelige verden er et spring mellem mænd og kvinders løn, kan man nu spille Monopoly hvor det famøse hul slet ikke eksisterer.

I den helt nye version fra Hasbro af spillet bliver kvindelige spillere nemlig betalt langt bedre end mænd, når de bevæger sig rundt på pladen.

Derfor har spillet også fået navnet 'Frøken Monopoly'.

Ud over at økonomien får nye regler, kommer brættet også til at tage sig anderledes ud.

De normale ejendomme er udskiftet med opfindelser af kvinder og i stedet for at bygge huse, skal spillerne bygge hovedkontorer, der passer til opfindelserne.

'Opfindelser som WIFI, chokoladesmåkager, solceller og moderne undertøj er at finde i 'Frøken Monopoly'. Spillet fejrer alt fra videnskabelige fremskridt til produkter, der bruges i hverdagen, der alt sammen er skabt af kvinder', skriver firmaet.

Spillet lader dig samle 200 dollars svarende til omkring 1300 kroner, hver gang du passerer start. Men for kvinderne hæves beløbet til 240 dollars altså 1600 kroner.

Det gør de for at omvende virkeligheden, hvor kvinder ofte tjener mindre end mænd.

Frøken Monopoly bliver præsenteret som rige onkel Pennybags niece.

Spillet udkommer i USA senere på måneden, men der endnu ikke sat en dato på, hvornår det udkommer i europæiske lande.