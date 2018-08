Nu kommer giga-rutschebane: Bliver verdens højeste, længste og hurtigste

Der bliver jævnligt forbedret på rutschebane-rekorder, og hele tre af slagsen kommer til at blive slået i 2019, når forlystelsesparken Canada's Wonderland kan byde gæsterne indenfor i rutschebanen Yukon Striker.

Ifølge forlystelsesparken kommer den nemlig til at slå rekord som både den højeste, længste og hurtigste rutschebane indenfor kategorien af såkaldte dive coastere.

Yukon Striker kommer til at være 75 meter høj, 1105 meter lang, og så vil den have en topfart på 130 kilometer i timen. Dermed slår den amerikanske Valravn Birdseye af pinden i tre af de ti kategorier, som den amerikanske rutschebane satte rekord i for to år siden.

Canada's Wonderland forventer at Yukon Striker er færdigbygget til næste år. Indtil da kan du komme med på en virtuel tur i rekord-rutschebanen i videoen over artiklen.