Nu kommer jule-cola til Danmark: Overrasker med ny smag

Coca-Cola Danmark ruller det tunge skyts ud for at vinde julen allerede i oktober.

Den populære læskedrik har nemlig i år valgt at lancere en helt ny smag, der får tankerne hen på jul og risengrød.

Nu er det nemlig muligt at købe Coca-Cola med smagen af kanel.

Det fortæller kommunikationschef fra Coca-Cola Danmark, Jes Randrup, til Ekstra Bladet.

- Ja, den er god nok. Den kom på markedet sidste år, og i år kommer den så til Danmark. Den er ved at blive kørt ud nu, og den er allerede i nogle butikker, fortæller han.

I en pressemeddelelse fra firmaet står der, at det er en udgave, der er perfekt til risengrøden - og uden sukker.

'Den nye, sukkerfri Coca-Cola Zero Sugar Kanel lanceres kun i en 'Festive Limited Edition'. Det betyder, at den kun sælges i en begrænset periode frem til jul, hvor den passer perfekt til risengrøden, julefrokosten og enhver anden hyggelig anledning i de vintermørke måneder op til årets vigtigste højtid', lyder det.

Sådan her kommer konkurrenten til nisseøl til at se ud. Pr-foto

Der er ifølge giganten også en god grund til, at man har valgt kanel som det nyeste skud på smagsstammen.

'Coca-Cola Zero Sugar Kanel er en helt ny smag til vores danske fans og forbrugere. Det er den velkendte smag af Coca-Cola med et lille drys jul i form af kanelsmag. Forbrugertests og erfaringer fra andre lande har vist, at denne usædvanlige smag har været virkelig populær, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde den i Danmark', siger Philip Wedgwood, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.

Derfor er det også en selvsikker Philip Wedgwood, der sender den nye variant på markedet.

'Vi ved, at de danske forbrugere hele tiden efterspørger nye, spændende smagsoplevelser, og vi arbejder derfor hele tiden på at finde de helt rigtige kombinationer. Det mener vi at have ramt med Coca-Cola Zero Sugar Kanel, der jo også passer perfekt til julen', lyder det.

Flasken vil kun være at finde i halvanden liter-udgaven og bliver solgt i begrænset oplag.