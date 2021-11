Nu kommer kulden: - Situationen er desperat

Tusindvis af flygtninge og migranter bor stadig i skovene under usle forhold ved den polsk-hviderussiske grænse. Nu sætter kulden for alvor ind, advarer Læger Uden Grænser

Flygtningekaosset på grænsen mellem Polen og Hviderusland eskalerer time for time.

Mens Hvideruslands enerådige hersker Alexandr Lukasjenko og EU ifølge The Guardian er på kollisionskurs, forventes iskolde temperaturer at skabe en desperat situation for de mange flygtninge, der befinder sig i grænseregionen.

Onsdag udviklede krisen sig voldsomt, da hundredvis af flygtninge stormede et hegn og tiltvang sig adgang til Polen.

En gruppe migranter forsøger torsdag at holde varmen, mens de venter på, at deres skæbne afgøres. Foto: Leonid Shcheglov/Ritzau Scanpix

Nattefrost

Men tusindvis er fortsat fanget i skovområdet ved den polsk-hviderussiske grænse, hvor de bor i små, hjemmelavede telte. Nu frygter flere NGO'er en humanitær katastrofe, fordi kulden for alvor sætter ind i disse dage.

- Situationen er desperat, og den bliver værre, siger Kyle McNally, der rådgiver for humanitære anliggender i Læger Uden Grænser til The Guardian.

Mindst otte personer er døde i området, hvor nattefrosten allerede har sat ind.

Ifølge Læger uden Grænser sov en syrisk familie eksempelvis i skoven på den polske side af grænsen i 21 dage, før de blev tvunget tilbage til Hviderusland på brutal vis.

- Folk har beskrevet at blive slået med pistolkolber, sparket i ribbenene og at have fået alle ejendele taget eller ødelagt af europæiske grænsevagter. Det er uacceptabelt og skal afsluttes nu, siger Kyle McNally.

Migranter modtager nødhjælp i skoven nær den polsk-hviderussiske grænse. Foto: Belta/Ritzau Scanpix

Beskylder Putin

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, langede onsdag ud efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, som han mener er 'hjernen' bag krisen på grænsen mellem Hviderusland og Polen.

Morawiecki sagde, at den russiske leder forsøger at destabilisere EU:

- Det, som vi står over for her, det må vi sige klart: Det er en manifestation af statsterrorisme.

I Moskva svarede talsmanden for Putin, Dmitrij Peskov, at udtalelsen fra den polske regeringsleder er 'uacceptabel'.

Ifølge Rusland har EU skylden for migrantkrisen ved den polske grænse.

Tusindvis af migranter er de seneste uger marcheret mod den polske grænse. Videoer på sociale medier viste tirsdag, hvordan hundredvis af dem var fanget i frysende temperaturer i grænselandet mellem de to nationer.