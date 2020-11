Nu kommer resultat af kontroversielt dansk studie endelig

Efter et halvt års ventetid er forskerne bag dansk mundbinds-studie nu klar til at lægge deres resultater frem

Resultatet skulle have været ude offentligheden allerede i maj.

Men først i dag - 18. november - melder Rigshospitalet, at man er klar til at fremlægge resultatet af det store danske studie af effekten af mundbind, som blev foretaget i april.

Studiet skabte overskrifter i hele verden, da flere førende internationale lægetidsskrifter i oktober afviste at publicere det.

Forsker raser: Mundbind-undersøgelse burde være offentliggjort

Hvilken undersøgelse er der tale om? 3000 danskere havde allerede tilbage i april frivilligt meldt sig til at bære mundbind som et led i undersøgelsen. Projektet involverede i alt 180.000 mundbind og 6000 danskere, hvor halvdelen skulle begynde at gå med mundbind. Salling Fonden smed fem millioner kroner i projektet, mens flere ansatte fra Salling deltog i undersøgelsen fra butikkerne Netto, Føtex og Bilka. Studiet skulle undersøge effekten og beskyttelsen i at have mundbind på i det offentlige rum. Det blev altså ikke undersøgt, om mundbind beskytter folk omkring en smittet mundbindbærer. Vis mere Luk

Nu kommer det

Onsdag skriver Rigshospitalets presseafdeling så i en mail til Ekstra Bladet, at det længe ventede resultat nu endelig offentliggøres.

'Det sker klokken 15,' lyder det fra pressetjenesten.

Dermed bliver et foreløbigt punktum for det kontroversielle forløb endeligt sat.

Stor frustration

Den voldsomme forsinkelse af studiets offentliggørelse har vakt store frustrationer hos danske forskere og politikere.

- Jeg har ikke noget imod at sige, at jeg ikke kan forstå, at den ikke er blevet offentliggjort, sagde Christian Torp-Pedersen, der er en af medforskerne bag studiet, 24. oktober.

Ligeledes krævede DF-formand Kristian Thulesen Dahl tre dage senere svar på undersøgelsen, før regeringen indførte restriktioner om brug af mundbind.

- Der er kun én rapport om effekten af mundbind. Den rapport har vi ikke set endnu. Så jeg synes, vi som minimum skal udskyde det her krav, til vi har rapporten og kan se, om der er en effekt, sagde Thulesen Dahl 27. oktober.

Thulesen Dahl: Udskyd mundbindskrav til vi ved det virker

Ingen meldinger

Der er foreløbigt ingen meldinger om, hvad resultatet vil vise. Forskerne bag studiet har holdt kortene ekstremt tæt ind til kroppen.

Christian Torp-Pedersen fortalte dog i oktober til Ekstra Bladet, at selve undersøgelsen er lavet fuldstændig efter bogen.

- Det, jeg kan sige om os, der har lavet denne her undersøgelse, er, at vi ikke er infektionsmedicinere eller maske-eksperter. Det, vi kan, er, at lave de her kliniske undersøgelser. Jeg har gjort det i over en menneskealder. Håndværket i at lave en undersøgelse, det kan vi, lød det fra forskeren.

Ekstra Bladet får onsdag kommentarer til studiets indhold og resultat af hovedforfattere bag.

