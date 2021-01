Nu kommer sneen: Find kælken frem

Onsdag er startet gråt og vådt i store dele af landet. Det vil ikke ændre sig, men vi kan derimod se frem til at få en større mængde sne flere steder i landet

Du kan godt finde det varme tøj og kælken frem, for nu kommer der sne.

I hvert fald hvis prognosen fra DMI holder.

De forudser nemlig, at der hen over onsdag aften ikke kun vil være koldt, men at der vil også falde en større mængde sne i store dele af landet.

- Det ser ud, som om vi faktisk hele dagen får noget spredt nedbør hen over hele landet i form af regn og slud.

- Nedbørsområdet går efterhånden så over i sne, så i aftentimerne vil sneen falde mange steder, og vi vil få en to til fem centimeter i løbet af aftenen og natten flere steder i landet, fortæller Erik Hansen, der er vagthavende ved DMI.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der kan i store dele af landet falde mellem to og fem centimeter sne, der muligvis vil blive liggende en rum tid grundet lave temperaturer. Foto: Anders Brohus/Ritzau Scanpix

Mulighed for at kælke

Den større mængde sne vil vi få glæde af i store dele af landet.

- Sjælland og særligt det østjyske fra Aalborg til Vejle ser det ud, som om der falder sne. I løbet af natten klarer det op fra nordvest, og så bliver det rigtig koldt.

- Det betyder også, at den sne, der kommer i aften og først på natten, faktisk vil blive liggende lidt, forklarer Erik Hansen.

Kold periode

Man kan ikke sige kælk uden varmt tøj, og det bliver ifølge DMI også nødvendigt at have på det næste stykke tid.

- Hvis vi kigger længere frem, så kigger vi ind i en periode med kulde. Så sneen, der kommer, kan godt blive liggende en rum tid.

Dagtemperaturen kommer til at ligge omkring frysepunktet, mens vi om natten vil opleve rigtig kolde nætter med helt ned til minus otte grader.