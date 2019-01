Nu kommer sneen væltende - risiko for snestorm i hele landet

Natten til søndag begynder det at vælte ned med sne.

Samtidig blæser det op, og DMI taler nu om risiko for egentlig snestorm i hele landet.

Det fortæller vagthavende meteorolog Thyge Rasmussen, som netop har sendt et forvarsel ud.

- Vi får et område ind med sne natten til søndag. Der er risiko for, at det kan fyge sammen og skabe driver. Med trafikale udfordringer til følge, siger Thyge Rasmussen til Ekstra Bladet.

Snevejret kommer sydvestfra. DMI forventer, at der vil lægge sig et snedække på mindst ti centimeter flere steder i landet. Samtidig forventes det, at det blæser op, sådan så kriteriet for at varsle egentlig snestorm er til stede.

Thyge Rasmussen fortæller, at der stadig er nogen usikkerhed forbundet med forvarslet. Syd for Danmark vil det formentlig være tøvejr, når sneen rammer Danmark.

DMI forventer, at et kraftigt snevejr rammer landet natten til søndag med risiko for snestorm i løbet af søndagen. Foto: Per Rasmussen

Og grænsen mellem tø og frost forventes at komme til at ligge tværs gennem Danmark.

- Mod syd og vest vil noget af nedbøren formentlig falde som regn, mens det mod nord og øst er mere sandsynligt, at det falder som sne, siger Thyge Rasmussen.

- Det bliver en hårfin grænse, siger Thyge Rasmussen videre.

I det tilfælde at det er sne, der falder, så er der til gengæld ikke så megen tvivl om, at der kommer et tykt snedække, og at sneen også vil blive liggende helt indtil næste uge.

Allerede natten til lørdag kommer der snevejr ind. Her forventer DMI, at der vil lægge sig mellem to og fire centimeter. Den mængde vil formentlig blive liggende, indtil det noget kraftigere snevejr rammer natten til søndag.

- Tilsammen giver det en del, forklarer Thyge Rasmussen.

Mandag ser det ud til, at temperaturerne bliver noget mildere, og at det kan begynde at tø. Men DMI forventer, at det stadig vil sne i den nordlige del af landet indtil ud på formiddagen.

Tøvejret forventes imidlertid at blive kortvarig. Allerede midt på ugen sætter frosten ind i dagtimerne igen ifølge DMI's prognoser.