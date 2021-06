Nu kommer sommeren for alvor tilbage

Med en lang optakt til EM-kvartfinalen og skolebørnenes første sommerferieuge vil der være god tid til at komme udendørs.

Det bliver i hvert fald ikke vejret, som skal holde os indendørs.

Der vil være rig mulighed for at lufte den danske landsholdstrøje eller din foretrukne uniform til solbadning i den kommende uge.

I det meste af landet vil vi nemlig kunne se frem til høje temperaturer efter danske standarder.

- Det bliver dejligt varmt med 20 til 25 grader og nogle gange højere hele ugen, siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI.

Ude vest på vil det dog ikke være helt deroppe. Vind fra Vesterhavet i starten af ugen vil holde det vestlige Jylland under de 20 grader, som resten af landet kan baske sig i. Vindretningen ventes at vende midt på ugen, og det gode vejr skulle derfor komme vest på fra onsdag af.

Og så vil vestjyderne også kunne nyde varmen.

Det kommer til at være rigtigt fint vejr til at besøge stranden det meste af ugen. Foto: Emil Agerskov

Der er dog få ugler i mosen.

For hvis du allerede er ved at pakke strandstolen, solcremen og badetøjet til en uge på stranden, kan det være, at du skal styre uden om onsdag og torsdag, hvis du ikke også vil gøre plads til paraply eller regnslag.

Syd for den danske grænse trækker det nemlig op til uvejr.

- Vi kan se lavtryk og fronter, der bevæger sig henover Nordtyskland, og så skal der ikke meget til for, at vi kan få nogle byger i Danmark også. Der skulle være størst risiko for, at bygerne i så fald vil ramme den sydlige del af Danmark onsdag og torsdag, siger Bolette Brødsgaard.

Det er endnu for tidligt at sige om vi går helt fri for regnen, men de triste skyer fra den seneste uge holder i hvert fald fri.