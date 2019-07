Nu kommer varmen

Den længe ventede hedebølge gør sit indtog i Danmark onsdag eftermiddag.

- I kan godt gøre jer klar til en tur i svedeboksen. Det bliver varmt og solrigt, siger DMI-meteorolog Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at vi nok kommer til at have det rigtig varmt helt frem til 1. august.

Følg med i vores livedækning, hvor vi løbende vil opdatere i takt med, at temperaturen stiger rundt om i landet og komme med gode råd til, hvordan du undgår at blive dehydreret.